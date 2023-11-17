"Львовская политехника" вернула на сайт сообщение об увольнении Фарион

Вероятно, учебное заведение вернуло на сайт информацию об увольнении преподавательницы после того, как информация о ее удалении получила огласку.

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Новость об увольнении языковеда и экс-нардепа Ирины Фарион снова появилась на сайте НУ "Львовская политехника". Соответствующее сообщение опубликовано на сайте вуза.

Фото: скріншот

Отметим, как писали СМИ, сообщение о расторжении трудового договора исчезло с сайта университета на следующий день после того, как было опубликовано. Вероятно, что сообщение вернули на сайт после того, как информация об удалении получила огласку.

Увольнение Фарион: что известно

15 ноября в социальной сети опубликовали фото приказа, согласно которому преподаватель НУ "Львовская политехника" Ирина Фарион уволена с 16 ноября с должности профессора кафедры украинского языка. Информацию подтверждал и министр образования Оксен Лисовой. Также информация об увольнении преподавательницы появилась на сайте университета 15 ноября.

Впрочем, как сообщило издание "Еспресо. Захід", 17 ноября сообщение уже было недоступным, однако сохранилось в вебархиве. На это отреагировала сама языковед. Фарион написала в своем Telegram-канале, что "это она удалила Политехнику".

Фото: скріншот

Между тем в пресс-центре учебного заведения отказываются комментировать ситуацию относительно увольнения языковеда Ирины Фарион. По словам представительницы центра коммуникаций учебного заведения, она "не знает, о чем идет речь вообще сейчас в СМИ. И не комментирует эту тему".

Что предшествовало увольнению Фарион

В начале ноября языковед и экс-депутат в одном из интервью заявила, что не может назвать украинцами русскоязычных военных. Такое заявление она сделала в отношении военнослужащих "Азова" и 3-й штурмовой бригады. Кроме того, в одной из своих публикаций женщина написала, что такие военные "позорят Вооруженные силы Украины".

На такие высказывания языковеда сразу отреагировал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец и заявил, что обратился в Службу безопасности Украины, Нацполицию и Нацсовет.

Вскоре Ирина Фарион попала в очередной скандал. Она опубликовала в своем Telegram-канале скриншот сообщения от крымского студента. Он поддержал ее позицию относительно русскоязычных военных. Однако преподавательница не скрыла его данные, поэтому вскоре он был задержан оккупантами.

Проверять действия языковеда взялись в украинской службе безопасности. Против нее открыли уголовное производство и ведут следствие по четырем статьям УКУ.

Студенты "Львовской политехники", где преподавала Фарион, не поддержали позицию преподавательницы и вышли на митинг с требованием уволить языковеда из учебного заведения.

Напомним, 8 ноября Фарион опубликовала видео в котором заявила, что языковая борьба внутри страны важнее, чем борьба на фронте. Она назвала русскоязычных украинцев "дикарями" и "внутренними врагами".

Также в начале года она рассказывала, что ее 3-летний внук учит в садике русскоязычных детей украинскому языку с помощью кулака.