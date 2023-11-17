"Львівська політехніка" повернула на сайт повідомлення про звільнення Фаріон

Ймовірно, навчальний заклад повернув на сайт інформацію про звільнення викладачки після того, як інформація про її видалення набула розголосу.

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Новина про звільнення мовознавиці та екснардепки Ірини Фаріон знову з’явилася на сайті НУ "Львівська політехніка". Відповідне повідомлення опубліковане на сайті вишу.

Фото: Скріншот

Зазначимо, як писали ЗМІ, повідомлення про розірвання трудового договору зникло із сайту університету на наступний день після того, як було опубліковане. Ймовірно, що повідомлення повернули на сайт після того, як інформація про видалення набула розголосу.

Звільнення Фаріон: що відомо

15 листопада у соціальній мережі опублікували фото наказу, згідно з яким викладачка НУ "Львівська політехніка" Ірина Фаріон звільнена з 16 листопада з посади професора кафедри української мови. Інформацію підтверджував і міністр освіти Оксен Лісовий. Також інформація про звільнення викладачки з’явилася на сайті університету 15 листопада.

Втім, як повідомило видання "Еспресо. Захід", 17 листопада повідомлення вже було недоступним, однак збереглося у вебархіві. На це відреагувала сама мовознавиця. Фаріон написала у своєму Telegram-каналі, що "це вона видалила Політехніку".

Фото: Скріншот

Тим часом у пресцентрі навчального закладу відмовляються коментувати ситуацію стосовно звільнення мовознавиці Ірини Фаріон. За словами представниці центру комунікацій навчального закладу, вона "не знає, про що йдеться взагалі зараз у ЗМІ. І не коментує цієї теми".

Що передувало звільненню Фаріон

На початку листопада мовознавиця та ексдепутатка в одному з інтерв’ю заявила, що не може назвати українцями російськомовних військових. Таку заяву вона зробила відносно військовослужбовців "Азову" та 3-ї штурмової бригади. Окрім того, в одній зі своїх публікацій жінка написала, що такі військові "ганьблять Збройні сили України".

На такі висловлювання мовознавиці відразу відреагував Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець та заявив, що звернувся до Служби безпеки України, Нацполіції та Нацради.

Невдовзі Ірина Фаріон потрапила у черговий скандал. Вона опублікувала у своєму Telegram-каналі скриншот повідомлення від кримського студента. Він підтримав її позицію стосовно російськомовних військових. Однак викладачка не приховала його дані, тому невдовзі він був затриманий окупантами.

Перевіряти дії мовознавиці взялися в українській службі безпеки. Проти неї відкрили кримінальне провадження та ведуть слідство за чотирма статтями ККУ.

Студенти "Львівської політехніки", де викладала Фаріон, не підтримали позицію викладачки та вийшли на мітинг з вимогою звільнити мовознавицю із навчального закладу.

Нагадаємо, 8 листопада Фаріон опублікувала відео у якому заявила, що мовна боротьба всередині країни важливіша, ніж боротьба на фронті. Вона назвала російськомовних українців "дикунами" та "внутрішніми ворогами".

Також на початку року вона розповідала, що її 3-річний онук навчає у садочку російськомовних дітей української мови за допомогою кулака.