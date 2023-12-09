"Под вопросом": глава комитета ВР по свободе слова высказался об эффективности телемарафона

По словам Ярослава Юрчишина, если большая часть граждан Украины получает информацию из телеграмм-каналов, то "что-то с марафоном — не так".

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, народный депутат Ярослав Юрчишин считает, что эффективность национального телемарафона "Единые новости UAвместе" на сегодня — под вопросом. Об этом он заявил 9 декабря в комментарии агентству"Интерфакс-Украина".

"Моя позиция относительно марафона: его эффективность — под вопросом. Если его эффективность под вопросом, а это инвестиция государственных средств, то нужно работать с этой эффективностью в том или ином направлении", — сказал Юрчишин.

Однако политик отметил, что логика создания официального единого канала коммуникаций в воюющей стране имеет смысл.

"Я представляю себе дискуссию своих коллег в каком-то эфире на тему, условно говоря, "отставки" Залужного (командующий ВСУ Валерий Залужный — ред.). С множеством инсайдерской информации, которая позже опровергается. То есть, определенная направленность информационной политики должна быть, но не цензура. Вот она в начале войны выглядела вполне логичной", — заявил глава комитета.

По его словам, если большая часть общества получает информацию из анонимных телеграм-каналов, то "что-то с марафоном — не так".

"Соответственно, нужно решать вопрос или большего баланса, или более проактивной позиции (а на самом деле — возможности оперативно информировать), или прийти к пониманию, что, к сожалению, этот филигранный метод не выполняет сейчас своей функции и искать какой-то другой формат", — подчеркнул Ярослав Юрчишин.

Что известно о Ярославе Юрчишине

Юрчишин Ярослав Романович — украинский общественный и политический деятель, эксперт в области адвокации и борьбы с коррупцией. Народный депутат Украины, заместитель председателя партии "Голос".

9 декабря Верховная Рада назначила Юрчишина председателем комитета по вопросам свободы слова, отозвав его с должности первого заместителя председателя Комитета по вопросам антикоррупционной политики.

Напомним, 21 ноября Верховная Рада назначила нового председателя Фонда госимущества. Новый глава ФГИ Виталий Коваль заявил, что следует занять "более ответственную позицию в системе государственного управления".