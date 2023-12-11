Между станциями "Демиевская" и "Теремки": в КГГА назвали дату запуска челночного движения метро

Сейчас рассматривается запуск двух поездов, каждый из которых будет ходить с интервалом в 15 минут. Так власти хотят сократить нагрузку на наземный транспорт.

В столице Украины планируется внедрение челночного движения по "синей" линии метро Оболонско-Теремковской. Это будет осуществлено в тестовом режиме на участке, где проводятся ремонтные работы на нескольких станциях. Начиная с 13 декабря, планируется запуск нового режима движения поездов. Об этом сообщил директор департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА) Руслан Кандибор в эфире телеканала "Киев24".

"Сейчас проводятся испытания такого вида движения в ночное время суток. Далее разработают график движения поездов для пассажиров метрополитена", — отметил он.

Представители городской администрации Киева уточнили, что рассматривается вариант запуска двух поездов по двум путям с интервалом от 30 до 15 минут, обеспечивая частоту отправлений каждого поезда в 15-минутном режиме.

"Это не будет одномоментно. Но постепенно будет проводится ремонт, будет подключатся наземный транспорт, чтобы не создавать людям неудобства", — рассказал Кандибор.

Таким образом, в городской администрации Киева ожидается, что внедрение челночного движения в метро приведет к переходу части пассажиров на эти поезда. Это, в свою очередь, должно снизить загруженность автобусного сообщения. Отмечается, что возможно будет перераспределение пассажиропотока с наземного транспорта на метрополитен.

Столичные власти хотят просчитать графики движения поездов метро и сделать их доступными для пассажиров.

Напомним, в Киеве 8 декабря остановили движение поездов "синей" ветки метрополитена на участке между станциями "Демиевская" и "Теремки" из-за подтопления тоннелей. По словам руководителя метрополитена Виктора Брагинского, трещины в тоннели могли появиться в результате некачественно выполненных строительных работ. Также проектировщики могли просчитаться с гидроизоляцией тоннелей.

Кроме того, ветвь проложена в пойме реки Лыбедь, потому разгерметизация могла произойти из-за притока воды. Проблемный участок проходит через плавуны, а насыщенные водой породы могут проседать и перемещаться, что также могло повлиять на подтопление.

Фокус подробно писал, что известно о ситуации в столичном метрополитене и как власти будут решать эту проблему.

Также Фокус сообщал, что, по мнению советника мэра Киева Дмитрия Белоцерковеца, виновные в ситуации с киевским метро — беглый президент Украины Виктор Януковича и экс-премьер Николай Азаров.