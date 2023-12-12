Посягал на чужие квартиры: в Одессе задержали злоумышленника по прозвищу "Путин" (видео)

Правонарушители работали "на заказ". За "работу" они брали по несколько тысяч долларов, а выполнение заказа снимали на телефон.

В Одессе правоохранители разоблачили преступную группировку, которая на заказ поджигала чужие квартиры. Руководил ею известный в криминальной среде злоумышленник по прозвищу "Путин". Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"Путина" и его сообщников задержали в арендованной квартире в Одессе.

Правонарушители работали "на заказ". Один из них выполнял функции водителя, двое — непосредственно совершали поджог, используя заранее заготовленные шины и горюче-смазочную смесь. Поджоги они снимали на телефон, чтобы показать заказчику. Еще один фигурант стоял на страже в момент совершения преступления, а в случае появления посторонних людей "сигнализировал" об этом сообщникам.

Правонарушители работали "на заказ"

Правоохранители провели обыски на съемной квартире банды поджигателей и изъяли доказательства и мобильные телефоны поджигателей. У них нашли видео поджога, которое они отправили мессенджером организатору преступления. Тот пообещал им за "работу" четыре тысячи долларов.

"Следователи начали уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. По одному факту умышленного повреждения чужого имущества фигурантам уже сообщено о подозрении", — сообщают в полиции.

Злоумышленники использовали заготовленные шины и горюче-смазочную смесь

В настоящее время известно о поджоге по меньшей мере 7 квартир.

Суд избрал всем семерым подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Двое поджигателей сейчас вышли под залог, еще четверо вместе с организатором продолжают находиться под стражей.

Сейчас следователи устанавливают мотивы правонарушений и других причастных к серии поджогов лиц. Всей преступной группе грозит до десяти лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Напомним, что на Харьковщине взяли под стражу мужчину, который вылил бензин и поджег детей.

В августе киевские правоохранители задержали мужчину, который поджег 12 автомобилей военных.