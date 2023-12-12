Дело экс-главы Фонда госимущества: НАБУ объявило новое подозрение (инфографика)

Денис Кудин фигурирует в деле НАБУ, которое касается "выгодных" контрактов с заводами. Часть сырья потом оказалась в России и оккупированном Крыму.

Экс-заместитель председателя ФГИУ Денис Кудин получил подозрение по делу, которое касается миллионных убытков государству. Деталями 12 декабря поделилась пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Кроме Кудина, в деле фигурируют еще 11 человек — высокопоставленные чиновники Фонда госимущества, руководители "Одесского портового завода" и "Объединенной горно-химической компании", владельцы ООО и физические лица.

Фото Дениса Кудина Фото: Соцсети

"По данным следствия, в начале 2020 года глава ФГИУ добился избрания "лояльных" членов наблюдательного совета "ОПЗ", которые впоследствии согласовали назначение участника преступной организации директором завода", — объяснили в НАБУ.

Фигуранты незаконно продлевали действие дополнительных соглашений с подконтрольным им ООО о переработке газа в карбамид и аммиак, чтобы меньше платить за переработку сырья.

Впоследствии, чтобы не было подозрений, они даже провели фейковый "конкурс" нового поставщика. Однако все пошло не по плану, и победу одержала не подконтрольная злоумышленникам компания. Тогда мероприятие намеренно сорвали.

Похожую операцию провернули и с "ОГХК". "Лояльный" директор подписал для участников схемы четыре контракта о продаже титаносодержащего сырья (ильменитового концентрата) по заниженным ценам.

"Этот товар потом перепродали по рыночным ценам. Как установило следствие, ильменитовый концентрат поставили предприятиям РФ и на территорию временно оккупированного Крыма", — рассказали в НАБУ.

В целом эти два эпизода привели к убыткам в размере более 400 миллионов гривен.

Фото: НАБУ

Стоит отметить, что в публикации НАБУ не указано имя подозреваемого, однако в получении подозрения Денис Кудин признался сам.

Реакция Дениса Кудина

Исполнительный вице-президент по вопросам корпоративной стратегии и развития в ПАО "Укрнафта" Денис Кудин подтвердил в соцсетях, что он получил подозрение от НАБУ. Он рассказал, что это стало для него "полной неожиданностью".

"Подозрение касается моего периода работы в Фонде госимущества. Для меня принципиально важно разобраться в этом деле, чтобы ни у детективов, ни у судей, ни у общества не было вопросов относительно этого периода моей работы. Буду доказывать свою невиновность законным способом", — написал Кудин.

Пост Дениса Кудина от 12 декабря Фото: Скриншот

Дело Сенниченко: что уже известно

Экс-руководитель ФГИУ Дмитрий Сенниченко по этому делу получил подозрение еще в ноябре. По данным следствия, именно он был организатором схемы по хищению и отмыванию средств. Сенниченко был уволен с должности 17 февраля 2022 года.

Фото Дмитрия Сенниченко Фото: УНИАН

Напомним, работники НАБУ и САП, по данным медиа, 29 ноября задержали сразу нескольких судей Киевского апелляционного суда. Их подозревают в получении неправомерной выгоды по делу экс-руководителя "Мотор-Сичи" Вячеслава Богуслаева.

Также 29 ноября в НАБУ информировали, что на взяточничестве поймали депутата Миргородского городского совета. Чиновник требовал у фермера более 66 тысяч долларов.