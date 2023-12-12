"Киевстар" частично вернул связь: когда будет полностью восстановлена сеть

Специалисты компании уже восстановили фиксированную связь и работают над восстановлением других услуг. В "Киевстаре" спрогнозировали, что работа должна быть завершена 13 декабря.

12 декабря в Украине произошел массовый сбой работы оператора "Киевстар" — абоненты остались без связи. Вечером в телекоммуникационной компании рассказали, какого результата удалось достичь специалистам по состоянию на 20:00.

Сейчас частично восстановили работу услуг фиксированной связи. Специалисты работают, чтобы восстановить и другие услуги. По прогнозу "Киевстар", работа должна быть полностью завершена в течение 13 декабря.

"Восстановление сервисов может происходить постепенно, о чем мы будем сообщать дополнительно", — отметили в "Киевстаре".

В компании поблагодарили правоохранителей и госорганы за "мгновенную реакцию" и помощь в разрешении ситуации. Также пресс-служба напомнила о компенсациях, которые пообещали всем абонентам и корпоративным клиентам, которые из-за кибератаки не смогли воспользоваться сервисами.

"Вся команда "Киевстар" выражает благодарность абонентам, коллегам по телеком-рынку, корпоративным клиентам за понимание и поддержку", — добавили в компании.

Напомним, из-за сбоя в работе "Киевстара" после хакерской атаки отключились серверы коммунального предприятия "Львовсвет". Теперь во Львове вынуждены включать и выключать освещение вручную.

В Киевской, Сумской, Днепропетровской и Черкасской областях из-за сбоя у "Киевстара" возникла проблема с оповещением населения о воздушной тревоге. Фокус разобрался, где именно не звучат сирены и как можно узнавать об опасности.

Кроме того, сбой в работе "Киевстара" привел к проблемам с терминалами различных банков. Примерно 30% устройств, через которые обычно рассчитываются в магазинах, аптеках и т.д., не работают.