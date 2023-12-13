"Плана Б нет": Зеленский заявил о необходимости поддержки Запада для победы

По словам президента, Украина не может выиграть войну против РФ без продолжения поддержки партнеров.

Во время своего визита в Норвегию президент Владимир Зеленский сказал, что Украина имеет только один план и для победы нуждается в поддержке западных партнеров. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Осло, пишет VG.

Журналисты спросили у Зеленского, сможет ли Украина выиграть войну без поддержки США и ЕС. На это он ответил, что без помощи партнеров Украина не выиграет эту войну, однако проиграть ее тоже нельзя.

"У нас только один план, плана Б нет", — сказал президент Украины.

Также его спросили, начнет ли Евросоюз переговоры о членстве Украины после саммита. Зеленский отметил важность этих переговоров, однако сказал, что Венгрия пока это блокирует.

Визит Зеленского в Норвегию

В среду 13 декабря президент Владимир Зеленский прибыл в столицу Норвегии Осло. Он планирует посетить саммит Северных стран.

Также отмечалось, что Зеленский проведет встречи с премьер-министром Норвегии Гаром Стере. На них планировалось обсудить сотрудничество в сфере обороны и безопасности.

Собственно, как сообщается на сайте норвежского правительства, Стере пообещал и в дальнейшем поддерживать борьбу Украины за свободу. В частности, речь идет о большем количестве средств ПВО и более 3 миллиардов норвежских крон на гражданскую поддержку.

Помощь Украине

До конца года Украина может не получить помощь от США. Причиной этому является блокирование пакета в Сенате Соединенных Штатов Америки.

По словам первой леди Елены Зеленской, прекращение помощи от партнеров вызывает беспокойство, ведь это может спровоцировать "смертельную опасность".

Тем временем в Британии заявили, что ЕС нужно увеличить финансирование обороны, ведь США не всегда смогут помогать.

Также 11 декабря в Швеции отметили, что предоставят Украине новую финансовую помощь в размере 1,4 миллиарда крон, которые будут направляться на поддержку населения в отопительный период.