Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: Нацполиция открыла уголовное дело

Правоохранители расследуют взрыв в здании Керецковского сельского совета как "террористический акт". На месте происшествия работает полиция.

Национальная полиция квалифицировала подрыв гранат в здании Керецковского сельского совета в Закарпатской области по 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Об этом пишет пресс-служба Нацполици в Facebook.

Также сообщается, что Служба безопасности Украины будет расследовать происшествие в сельсовете по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

В ведомстве отмечают, что взрыв в здании Керецковского сельского совета осуществил местный депутат. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Взрыв в сельсовете: что известно

В пятницу, 15 декабря, на линию "102" поступило сообщение о том, что в здании Керецкивского сельского совета Мукачевского района один из депутатов взорвал гранаты во время заседания сессии.

По данным полиции, в результате взрыва пострадали 26 человек, 6 из которых госпитализированы в тяжелом состоянии. Медики проводят реанимационные мероприятия в отношении подрывателя.

Напомним, 6 декабря полиция Киева сообщила, что в Святошинском районе столицы мужчина устроил разборки с соседом с использованием гранаты. Его обезоруживали правоохранители.

Ранее, 15 ноября, в полиции Полтавской области сообщили, что в городе Кременчуг мужчина прогуливался по улице с боеприпасом в руках. Согласно заключению экспертов, речь идет о страйкбольной гранате.