Лишить гражданства или арестовать активы: Безуглая размышляет, как наказывать уклонистов (фото)
Нардеп поинтересовалась у подписчиков, как они относятся к наказанию военнообязанных граждан, которые выехали из Украины и не вернулись в страну в установленный срок.
Народный депутат от фракции "Слуга народа" и заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая написала очередное сообщение о войне. В нем она опрашивает граждан относительно ограничений, которые надо ввести против военнообязанных, выехавших за границу. Соответствующее сообщение она разместила в Фейсбуке.
"Как вы относитесь к тому, чтобы гражданам, которые подлежат призыву, но выехали за границу, дать срок на возвращение, а в случае невозврата, лишить гражданства/арестовать активы/другие ограничения?" — написала нардеп.
В качестве примера Безуглая написала, например, отдавать активы семьям погибших военных. В комментариях нардепа появились разные мнения. Часть корреспондентов поддержала такую идею, а некоторые раскритиковали.
- "Что вы там нюхаете?" — написал Олег Мельниченко-Мисик.
- "Как вы манипулятивно раскалываете общество", — реагирует Алина Радченко.
- "Особенно четырехкратным уклонистам", — поддерживает идею Николай Гунченко.
- "Забрать и разделить. Так я и думал", — иронизирует Виталий Кезля.
На вопрос, каким образом нардеп предлагает внести поправки в Конституцию во время военного положения она ответила, что "есть разные варианты".
Напомним, Марьяна Безуглая писала, что не понимает, что делают 700 тысяч военных из 1 млн в Силах обороны Украины.
5 декабря нардеп Безуглая заявила, что лучшее волонтерство — это мобилизация в Силы обороны.