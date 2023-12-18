Микрофоны в кабинетах Залужного: всплыли новые детали о прослушке в штабе ВСУ

По словам журналиста Юрия Бутусова, обнаруженные микрофоны были самодельного производства, а канал связи до сих пор не выявлен. Сотрудники аппарата Главкома проходят полиграф.

У главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного и его личного помощника Константина Бушуева обнаружены аппараты для прослушивания в офисах. На данный момент весь персонал, имевший доступ к этим помещениям, проходит проверку на полиграфе. Об этом сообщил украинский журналист и военный эксперт Юрий Бутусов в Facebook.

Пост Бутусова

По его словам, что микрофоны – самодельного производства.

"После обнаружения микрофона был произведен осмотр и в других помещениях штаба. По данным источников, микрофон был также обнаружен в кабинете личного помощника Залужного – Константина Бушуева", — пишет Бутусов.

По его словам, на текущий момент не были выявлены коммуникационные каналы и устройства для записи и хранения информации. Расследование продолжается.

"Это беспрецедентное нарушение режима безопасности. Была ли утечка информации и что именно могло быть предметом утечки придется установить следствию", – отметил Бутусов.

У Залужного нашли "прослушку": что известно

17 декабря украинские СМИ распространили информацию о том, что в ходе проверки в кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины, Валерия Залужного, было якобы обнаружено устройство для прослушивания. Эту информацию подтвердили представители СБУ, отметив, что техническое устройство было найдено не непосредственно в самом кабинете Залужного, а в одном из помещений, которое, вероятно, могло быть использовано им в будущем.

Напомним, ранее в Центре противодействия дезинформации сообщили, что оккупационные войска получили доступ к сотовому оборудованию на временно занятых территориях, а потому вполне вероятно их вмешательство в работу мобильной связи.