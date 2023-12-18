Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: появились новые детали дела

В Закарпатской ОВА опровергли информацию о том, что подрывник служил в ВСУ. Также там сообщили, что после полномасштабного вторжения России депутат оформил опекунство над своей матерью во избежание мобилизации.

Закарпатский депутат Сергей Батрин, который взорвал гранаты во время сессии сельсовета, никогда не служил в Вооруженных силах Украины. Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя Закарпатской ОГА Игорь Шинкарюк, пишет "Укринформ".

В частности, такую информацию предоставили правоохранители. Также подозреваемый депутат не участвовал в боевых действиях ни в 2014 году, ни после 24 февраля 2022 года.

Игорь Шинкарюк рассказал, что подрывник служил в советской армии, однако после этого даже не обновлял свои данные в ТЦК и СП. Кроме того, после полномасштабного вторжения России в Украину депутат оформил опекунство над своей матерью.

Собственно, издание пишет, что в соцсетях распространяли информацию, будто депутат участвовал в боевых действиях в АТО и является военным.

Подрыв гранат на Закарпатье: что известно

15 декабря во время сессии в Керецковском сельском совете депутат Сергей Батрин взорвал гранаты. Ранения получили 26 человек. Известно, что на сессии депутаты утверждали бюджет на следующий год. Перед совершенным подозреваемый поссорился со своими коллегами из-за вопроса о премировании сельского головы.

В Министерстве внутренних дел говорят, что Сергей Батрин заранее готовился к подрыву гранат. Об этом свидетельствует записка, которую нашли в его доме. Впрочем пока правоохранители не рассказывают, что именно в ней было указано.

По информации журналистов, причиной такого поступка мог стать не конфликт относительно премирования. Вероятно, мужчина хотел стать секретарем общины, однако такое решение не поддержали его коллеги.

Депутату избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца. Также подозреваемый не сможет выйти под залог.

Напомним, 16 ноября в СМИ сообщили, что в больнице умер 55-летний Виктор Прядил, который получил тяжелые ранения в результате взрыва гранат. В частности в больнице ему ампутировали ногу.