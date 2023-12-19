Признаем Израиль и Палестину: события в Газе несопоставимы с войной в Украине, — Зеленский

По словам президента, Украина признает трагедию на Ближнем Востоке, и то, что гуманитарные последствия на территории двух государств страшные.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нельзя сопоставлять события в Газе с происходящим в Украине, поскольку война в Украине не началась с террористической атаки людей с украинским гражданством на территории РФ. Об этом он заявил на пресс-конференции 19 декабря, которая транслировалась в эфире телемарафона.

Представитель турецкого информагентства "Анадолу" напомнил, что в результате израильских атак погибло около 20 тысяч мирных жителей, в том числе и 8 тысяч детей, и спросил, не видит ли Зеленский сходство в том, что произошло с гражданским населением в Секторе Газа и тем, что произошло с жителями Украины, и не считает ли он резней действия израильской армии в Газе.

"Мы признаем политику двух государств. Мы признаем эту трагедию, мы признаем, что гуманитарные последствия на территории двух государств страшные. Мы признаем независимый народ Израиля и независимый народ Палестины" — заявил Зеленский, добавив, что все же есть отличия между двумя войнами.

"Оккупация и вторжение России в Украину не начиналась с террористической атаки людей с украинским гражданством на территорию России. Никто этого не делал. Мы жили в своем независимом государстве, и к нам зашел враг и убил наших людей. Потому это разные вещи, и, безусловно — мои соболезнования, еще раз", — сказал Зеленский.

Напомним, что Зеленский прокомментировал свой несостоявшийся визит в Израиль. По словам главы государства, он был готов с самого начала войны в Израиле поддержать израильское руководство и приехать лично.

Также сообщалось, что Зеленский заявил, что в течение года Россия не достигла никакого результата на поле боя.