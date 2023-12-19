"Не могу играть с графиком": Зеленский прокомментировал свой несостоявшийся визит в Израиль

По словам украинского президента, он был готов с самого начала поддержать Иерусалим и лично приехать на территорию другой воюющей страны. Такой же сигнал он передавал другим мировым лидерам.

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Российская Федерация имеет прямое отношение к войне, которая продолжается на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время итоговой пресс-конференции с журналистами 19 декабря.

По его словам, конфликт на Ближнем Востоке, как и любая другая трагедия на европейском континенте имеет свое влияние на предоставление помощи для Украины. За большинством этих событий стоят представители Кремля.

"Расфокусирование внимания не новая информация: расфокус помощи миру, расфокус консолидации вокруг Украины, расфокус поддержки Украины на международных площадках. Все это комплексно и плохо влияет на стойкость Украины. На нашу помощь. Мы знаем, что это трагедия и вызов, но мы должны понимать, что у нас полномасштабная война. Там трагедия и мои сочувствия всем погибшим, но Россия достигла тут успеха и это нужно признать. Они не достигли успехов на поле боя, но они достигли на поле дипломатическом", — говорит Владимир Зеленский.

После этого некоторые государства начали колебаться, кому сначала необходимо помочь — Киеву или Иерусалиму, продолжает глава государства. Одни продолжали утверждать, что Украине необходимо больше помощи, ведь полномасштабная война продолжается. Другие начали публично заявлять, что Киев якобы уже стоит на ногах, поэтому Израилю помощь нужнее. Все это сильно влияет на оказание поддержки со стороны Запада.

"Визит" Зеленского в Израиль: детали

После 7 октября президент Украины заявил о необходимости мировых лидеров объединиться вокруг Израиля и совершить официальный визит. Сам он также планировал приехать на Ближний Восток, однако поездка все еще не состоялась.

"Я был готов с самого начала и это факт. Это был мой прямой сигнал коллегам за границей. Наверное у них были другие приоритеты. Я не могу сильно играть с графиком и приоритетами своими, потому что я управляю государством, которое в войне", — прокомментировал несостоявшуюся поездку глава государства.

Напомним, 19 декабря сообщалось, что президент США Джо Байден подталкивает Израиль снизить интенсивность боевых действий в Газе. Журналисты пишут, что в Белом доме считают защиту палестинского гражданского населения в секторе моральным долгом и стратегическим императивом Израиля.