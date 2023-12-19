"Борисполь как Черное море": открытие аэропорта будет означать победу ПВО Украины, — Зеленский

Президент ответил на вопрос польского журналиста о том, стоил ли ожидать в обозримом будущем открытия аэропорта в Борисполе, чтобы его мама могла слетать в Киев. По словам Зеленского, "маме дадим вагон, мама — это святое".

Президент Украины Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции 19 декабря сравнил возможное открытие аэропорта в Борисполе со снятием блокады в Черном море. По его словам, это серьезная операция. Встреча с журналистами транслировалась в эфире телемарафона.

"Открытие Борисполь — победа украинской ПВО. Это будет говорить о том, что Украина побеждает. Это очень серьезно, это мощный экономический шаг также. Скажу откровенно: мы ставим этот вопроса нашим коллегам, и знаем, что конкретно для этого нужно", — ответил президент на вопрос польского журналиста.

Представитель польских СМИ упомянул о том, что администрация аэропорта "Борисполь" якобы подыскивает персонал, и что, возможно, в обозримом будущем к нему в Киев сможет прилететь его мама.

Зеленский в ответ сказал, что пока "маме можем дать вагон".

Напомним, что глава государства заявил, что события в Газе и война в Украине развивались по-разному. По словам президента, Киев признает, что гуманитарные последствия на территории двух и Израиля, и Палестины. Но война в Украине не началась с террористических атак украинцев на территории РФ.

Также сообщалось, что, по словам Зеленского, в случае если на выборах в США победит Трамп, политика в отношении Украины изменится.