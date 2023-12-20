Из Украины хотели вывезти "камень", которому более 160 миллионов лет, — таможня (фото)
Оказалось, что окаменелость — это настоящий "палеонтологический эксклюзив". Эксперты предполагают, что его нашли в Черкасской области.
Из Украины хотели вывезти "палеонтологический эксклюзив" возрастом примерно 161-165 миллионов лет. Деталями 20 декабря поделилась пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.
Окаменелость задержали работники Киевской таможни. Ее отправили по почте из Тернополя в США.
В ведомстве рассказали, что "необычный шероховатый камень с наростами" привлек внимание таможенников. Его решили передать в музей, чтобы там оценили ценность окаменелости.
Оказалось, что "камень" — это панцирь морского ежа Pygaster michelini, на котором поселилась Serpula sp.
"С позиции палеонтолога, это — эксклюзив", — подчеркнули в таможенной службе.
Эксперты считают, что окаменелость могли найти в селе Трахтемиров в Черкасской области — в бассейне Днепра. Геологический возраст находки составляет примерно 161-165 миллионов лет.
"Эксперты отмечают, что образец оригинальный, и подчеркивают его совершенную сохранность. Окаменелость происходит из келовейских отложений юрского периода. Предмет имеет культурную ценность как геологическое наследие", — передала пресс-служба.
Специалисты посоветовали внести окаменелость в Государственный реестр национального достояния и Музейный фонд.
"Еще раз напоминаем, что для вывоза через таможенную границу культурных ценностей необходимо иметь соответствующее свидетельство Министерства культуры Украины. Такого документа в этом случае таможенникам предоставлено не было", — подчеркнули в таможенной службе.
На нарушителей составили протокол о нарушении таможенных правил, а саму окаменелость изъяли до решения суда.
Напомним, колумбийский священник случайно нашел два круглых камня, которые считал окаменевшими растениями. Впоследствии выяснилось, что это крошечные черепашьи панцири.
В конце июля из Украины пытались вывезти за границу уникальную скрипку. Уникальный инструмент якобы не имеет владельца, его сопровождали только двое водителей-иностранцев и стюардесса.