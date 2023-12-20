Смертельное ДТП с нацгвардейцем: судье Тандыру продлили арест

По информации медиа, удовлетворили ходатайство прокуроров и представителей стороны потерпевших о наложении ареста на имущество Тандыра. Речь идет о земельном участке и средствах, которые на его банковском счете.

Святошинский районный суд Киева продлил меру пресечения Алексею Тандыру, который на блокпосту в Киеве насмерть сбил нацгвардейца. Об этом сообщает "Суспільне".

По информации издания, Тандыр будет находиться под стражей без права на залог до 17 февраля 2024 года.

Таким образом суд отказал удовлетворить ходатайство стороны защиты о смягчении меры пресечения обвиняемому.

Также, как отметили журналисты, судьи удовлетворили ходатайство прокуроров и представителей стороны потерпевших о наложении ареста на имущество Тандыра.

"Речь идет о земельном участке и средствах, которые на его банковском счете", — отмечается в сообщении.

Представитель стороны потерпевших Павел Теслюк рассказал, что ходатайство об аресте имущества Святошинский райсуд должен был рассмотреть еще 4 декабря. Но тогда адвокаты Тандыра не явились на заседание.

Впоследствии стало известно, что 6 декабря Тандыр развелся со своей женой. Через 6 дней нотариально было заверено соглашение о разделе имущества, в соответствии с которым квартира и место для авто перешли в собственность его жены.

Позже стало известно, что 6 декабря Тандыр расторг брак со своей женой. Через 6 дней было оформлено нотариальное соглашение о разделе имущества, по которому квартира и место для авто стали собственностью его бывшей жены.

"Такие действия, по нашему мнению, были совершены умышленно, чтобы вывести это имущество из-под возможного дальнейшего взыскания в доход компенсации потерпевшего. Согласно закону, такой арест, о котором мы просили, может быть наложен на имущество обвиняемого. Об этом обвиняемый знал и именно для этого совершил эти действия. В связи с этим решением суда арест был наложен исключительно на имущество, а именно земельный участок, который остался в собственности Алексея Тандыра", — пояснил Павел Теслюк.

Напомним, 26 мая ГБР сообщило, что ночью судья Алексей Тандыр сбил насмерть на блокпосту в Киеве 23-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко. От проверки на алкоголь на месте ДТП водитель отказался.

27 мая Высший совет правосудия проголосовал за арест в качестве меры пресечения для Тандыра. Сам судья во время заседания отрицал, что пил в ночь трагедии, но четко объяснить, откуда в салоне его авто взялись бутылки с алкоголем, не смог.

11 июля в ГБР заявили, что проведенная экспертиза подтвердила факт того, что судья был пьян в момент совершения ДТП.