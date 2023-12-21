В Крыму школьники "донесли" на учительницу за украинские песни: женщину задержали (видео)
По информации в местном Telegram-канале, на своих уроках преподаватель химии включала детям "нацистские песни, гимн Украины, в социальных сетях писала Крым — это Украина, ждала ВСУ, оскорбляла армию, страну и президента".
Во временно оккупированном Крыму школьники донесли на учительницу за песню на украинском языке, которую она спела в автобусе. Женщину задержали и заставили извиняться на камеру. Об этом сообщает "Крымский СМЕРШ" в Telegram.
По информации в заметке, речь идет об учительнице химии Муромской школы Белогорского района в Крыму Расуловой Линаре Шухратовой.
На опубликованных кадрах из поездки в школьном автобусе Линара пыталась петь гимн Украины и "Червону калину", а школьники "перебивали" ее гимном Российской Федерации.
По информации в местном Telegram-канале, на своих уроках учительница химии включала детям "нацистские песни, гимн Украины, в социальных сетях писала Крым — это Украина, ждала ВСУ, оскорбляла армию, страну и президента".
"Я думаю, она больше никогда не должна преподавать в России, лишить гражданства и отправить в "Салорейх", — написал администратор канала.
Позже "Крымский СМЕРШ" опубликовал видеозапись с задержания Линары, а затем и кадры, где учительница приносит извинения.
Кроме того, на канале появилась публикация о том, что преподавательницу химии уволили из школы.
Напомним, ранее сообщалось, что в российском Санкт-Петербурге прихожане церкви "Миссия Свет Христа" маршировали под песню о баллистических ракетах и сверхзвуковых самолетах РФ.
Также ранее в ЦНС сообщали, что россияне усилили репрессии подростков в оккупации. По информации подполья, во время бесед молодым людям предлагают сдавать "нелояльных" к так называемой власти сверстников и рассказывают об уголовных статьях, которые могут быть применены к ним.