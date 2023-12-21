Экс-прокурора, который отгулял роскошную свадьбу под Львовом, объявили в розыск (фото)

По данным журналистов, бывшего прокурора Ростислава Ильницкого разыскивают в связи с подделкой документов для выезда за границу.

Бывший прокурор Ростислав Ильницкий, который прославился в Сети своей роскошной свадьбой с экс-сотрудницей Государственного бюро расследований Роксоланой Москвой во Львовской области, находится в розыске. Об этом говорится на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины.

В розыскном учете МВД Ильницкий числится как "лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования". Его разыскивают с 1 декабря по трем частям 358 статьи Уголовного кодекса:

ч.1 — подделка удостоверения или иного официального документа, выдаваемого или удостоверяющегося предприятием, учреждением, организацией, гражданином-предпринимателем, нотариусом, государственным регистратором.

ч.3 — действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершены повторно или по предварительному сговору группой лиц.

ч.4 — использование заведомо подложного документа.

Журналисты LVIV.MEDIA сообщили, что пытались связаться с экс-прокурором, чтобы выяснить подробности ситуации, однако его телефон был выключен. По данным источников портала в правоохранительных органах, мужчину разыскивают в связи с подделкой документов для выезда из Украины.

Ростислава Ильницкого разыскивают по трем статьям Фото: Скриншот

Свадьба экс-прокурора под Львовом: что известно

Напомним, 12 октября СМИ сообщили, что во Львовской области бывшая сотрудница ГБР Роксолана Москва и экс-прокурор Ростислав Ильницкий устроили пышную свадьбу с выступлением Оли Поляковой и Александра Пономарева. По оценкам кондитеров, один только торт обошелся молодоженам в примерно 100 тысяч гривен.

Роксолана Москва разрезает свадебный торт Фото: Lviv.Media

В ГБР 18 октября отреагировали на информацию о роскошной свадьбе экс-чиновников. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что Роксолана Москва не работает у них уже 2 года, а столь громкое празднование во время войны – это "вопрос гражданской совести".

Позже журналисты сообщили, что 20 октября представители Лычаковско-Зализничного объединенного районного ТЦК и СП вручили повестку Ростиславу Ильницкому по адресу его проживания.