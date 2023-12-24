В Кременчуге в многоэтажке взорвалась граната (фото)

По информации правоохранителей, в доме во время взрыва находилось два человека. Мужчина 1968-го года рождения был доставлен в медучреждение.

В одной из многоэтажек в Кременчуге Полтавской области взорвалась граната. Один человек был госпитализирован. Об этом сообщают в полиции Полтавской области.

Инцидент произошел в субботу, 23 декабря, около 22:50 в квартире многоэтажного дома в микрорайоне Молодежный.

Фото: Нацполиция Украины

Правоохранители сообщают, что на момент детонации гранаты в доме находилось два человека: 55-летний мужчина и женщина. Травмы получил только мужчина, его доставили в больницу.

По словам начальника Кременчугского районного управления полиции Александра Холондовича, граната могла взорваться из-за неосторожного обращения. В частности, это одна из версий следствия.

Проводя следственные действия полицейские изъяли обломки опасного предмета и отправили на экспертизу. Отмечается, что уголовное производство открыли по факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами.

Напомним, 14 ноября в полиции сообщали, что в Кременчуге поступило два сообщения о людях, которые принесли в общественные места боеприпасы. В частности, в одном из случаев сообщалось, что мужчина положил в руку посетительнице кафе предмет, который был похож на гранату. После совершенного злоумышленник скрылся, однако его вскоре задержали.

В другом случае правоохранителям сообщили о неизвестном лице на улице, которое держит в руках опасный предмет. Однако, по предварительной информации, речь шла о страйкбольной гранате.

4 декабря сообщалось, что в столице Украины в результате взрыва гранаты погиб мужчина 1950 года рождения. Инцидент произошел на территории частного дома.