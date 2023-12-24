"Молимся за победу": Зеленский поздравил Украину с Рождеством у стен Киево-Печерской Лавры (видео)

Лидер государства поблагодарил всех военных, которые защищают целостность и независимость Украины и напомнил, что, несмотря на самые длинные темные ночи, свет и добро обязательно победят.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым. Видеообращение лидера страны опубликовали на официальном сайте главы государства в воскресенье, 24 декабря.

Владимир Зеленский обратился гражданам своей страны, стоя на фоне храмов Киево-Печерской Лавры. Он отметил, что Рождество Христово является как церковным, так и народным праздником в Украине, который всегда сопровождается светом, надеждой и любовью. Однако в условиях полномасштабной войны, Рождество приобретает иной контекст и настроение. Семейные домашние ужины становятся особенными, так как не все члены семьи могут быть вместе, а некоторые и вовсе остались лишены домов. Однако самое главное для них — чтобы те, кто защищает Украину, были на связи.

"Изменились наши подарки, ценности, традиции. Как сегодня важно не столько то, как мы украшаем свои дома, а то, как защищаем свои дома и убираем из них мусор — выметаем врага из своего дома. Как радуемся, когда замечаем в вечернем небе первую звезду и не видим в нем вражеских ракет и "шахедов", — сказал президент.

Желания детей также меняются: от простого желания "чтобы папа раньше возвращался с работы домой" до "чтобы папа вернулся". Чтобы вернулись все отцы, мужья, братья, дедушки. Матери, жены, сестры. Вернулись победителями. Все, кто сегодня встречает Святой вечер в окопах с оружием в руках, встречая врага. Все наши воины света. Ангелы-хранители Украины, которые доказывают нам каждый день: добро победит, свет победит, надо иметь стойкий дух, стойкую веру.

"Ежедневно мы молимся за каждого из них. Молимся за завершение войны. Молимся за победу. Будем делать это и сегодня. Где бы ни были. Где бы ни встречали Рождество Христово. Сегодня все украинцы — вместе. Все мы встречаем Рождество вместе. В одну дату, как одна большая семья, как одна нация, как одна, единая страна", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что это будет уникальная молитва. За людей, за мир, за справедливость, молитва за жизнь. И сегодня она будет звучать в разных уголках планеты, будет идти от сердец разных людей, на разных языках. И даже от разных конфессий. Потому что это — молитва за жизнь, и она не имеет границ.

Президент Украины сказал, что время накануне Рождества — время самых длинных ночей в году. Но уже завтра день начинает расти, свет начинает побеждать. Свет становится сильнее. И шаг за шагом, день за днем тьма проигрывает. И в конце концов тьма проигрывает. Зло проигрывает.

"Сегодня — это наша общая цель, общая наша мечта, и именно за это сегодня — наша общая молитва. За нашу свободу. За нашу победу. За нашу Украину. За день, когда все мы сможем собраться дома в мирный год мирного Рождества. Дорогие украинцы! Я поздравляю всех вас с Рождеством Христовым! Пусть в ваших душах царит свет веры, сердца наполнит свет надежды, а дома — любовь и достаток. Как говорили и пели наши предки когда-то: "Чтобы родилось небо и земля. Небо звездами, земля цветами. Дай Бог!". И как скажем мы сегодня: "Чтобы родилась наша Украина. Победой и миром. Дай Бог!" — закончил свое поздравление украинский лидер.

Напомним, ранее мы писали о том, что нельзя делать 25 декабря — в день, когда в Украине отмечают один из важнейших религиозных праздников. Именно в этот день считается, что на свет родился Иисус Христос, матерью которого была Дева Мария.

Также в одном из материалов мы писали о том, почему в Украине два Рождества и когда нужно отмечать главный зимний праздник.