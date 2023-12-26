Экс-заместителя главы Нацполиции Тишлека проверяют на незаконное обогащение, — ГБР (фото)

На вопрос журналистов, какие именно следственные действия были проведены и какова дальнейшая судьба этого производства, учитывая увольнение фигуранта с прежней должности, в Бюро не ответили, ссылаясь на тайну следствия.

Государственное бюро расследований продолжает проводить досудебное расследование в отношении бывшего заместителя главы Национальной полиции Дмитрия Тишлека в уголовном производстве по статье "Незаконное обогащение". Об этом сообщает ГБР в ответе на информационный запрос "Украинской правды".

"Сообщаем, что следователи Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей 368-5 Уголовного кодекса Украины, зарегистрированном в Едином реестре досудебных расследований по заявлению Тишлека Д.П. по проверке сведений, обнародованных 26.10.2023 в программе "BihusInfo" в сюжете с названием "Замглавы Нацполиции: российский паспорт жены, связи с криминалитетом и теща-миллионерша", — отметили в Бюро.

В ГБР добавили, что досудебное расследование продолжается, однако, на вопрос журналистов, какие именно следственные действия были проведены в рамках расследования и какова дальнейшая судьба этого производства, учитывая увольнение Тишлека с должности заместителя главы Нацполиции, в Бюро не ответили, ссылаясь на тайну следствия.

Дмитрий Тишлек — предпосылки для увольнения

В ноябре журналисты Bihus.Info опубликовали результаты расследования. Сообщалось, что заместитель руководителя Нацполиции Дмитрий Тишлек связан с представителями криминалитета, а у его жены есть российский паспорт. Впоследствии в МВД заявили, что чиновника отстранили.

Жена — Александра Балакай, в нулевых в Ростовской области получила гражданство РФ. Как сообщалось, она до сих пор сохраняет российский паспорт.

Мария Балакай, теща правоохранителя, проживает в России. Летом 2018 года она приехала на территорию Украины, приобрела жилье, выписала доверенность на дочь, передав право распоряжаться недвижимостью, и вернулась в Россию.

Напомним, после громкого скандала Дмитрий Тишлек обратился в ГБР по расследованию в отношении самого себя и заявил, что журналисты перекрутили некоторые факты из его биографии.