Традиция щедрования пополнила нематериальное культурное наследие Украины

В традиции Щедрого вечера также входит всемирно известное произведение "Щедрик". Включение его в национальный перечень стало шагом для внесения произведения в мировой перечень нематериального культурного наследия человечества.

В перечень элементов нематериального культурного наследия Украины добавили "Традицию Щедрого вечера в Украине". Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики.

По словам в. и. о. министра культуры Ростислава Карандеева, щедрый вечер — это одна из традиций, которые определяют идентичность нашего народа. В частности, она на протяжении истории пережила сложные испытания и сохранилась благодаря украинцам.

По словам исследовательницы традиций украинской культуры, речь идет о традициях новогодних обходов. Они имеют долгую историю, а именно еще с дохристианских времен. Эта традиция предусматривает приготовление 12 блюд, щедрование, Маланку и произведение "Щедрик".

Отмечается, что уже 88 элементов было добавлено в Национальный реестр нематериального культурного наследия Украины. Среди них есть немало элементов новогоднего цикла празднования.

Кроме того, в Минкульте работают над тем, чтобы пополнить Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества украинским "Щедриком".

"Наша цель — доказать миру, что мелодия "Carol of the Bells" имеет на самом деле чисто украинское "гражданство", — говорится в сообщении.

В частности, чтобы попасть в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества "Щедрик" должны включить в национальный перечень культурного наследия.

Напомним, в мае этого года ВРУ приняла закон, который позволил изъять из Госреестра недвижимых памятников Украины те, которые являются символами российской имперской и советской тоталитарной политики.

Также в сентябре сообщалось о начале проекта "Затопленное наследие". Он предусматривает оцифровку архива утраченных археологических сокровищ из долины Днепра. В частности, речь идет об оцифровке сотни старых пленок.