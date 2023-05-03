Больше не являются культурным наследием: принят закон о советских и имперских памятниках

В соответствии с принятыми изменениями в Закон Украины "Об охране культурного наследия" государство больше не будет охранять несколько категорий памятников, в частности являющихся символами российской имперской или советской тоталитарной политики.

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В среду, 3 мая, Верховная Рада Украины приняла законопроект №8273, позволяющий изымать советские и имперские достопримечательности из Государственного реестра недвижимых памятников Украины. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Достопримечательности, которые являются символами российской имперской и советской тоталитарной политики, изъяты из Государственного реестра недвижимых памятников Украины. За – 285", – говорится в публикации Гончаренко.

Согласно принятому закону, не будут считаться культурным наследием Украины памятники и достопримечательности:

посвященные лицам, занимавшим руководящие должности в коммунистической партии (должность секретаря районного комитета и выше);

посвященные лицам, занимавшим руководящие должности в высших органах власти и управления СССР, УССР (УССР), других союзных или автономных советских республик, органах власти и управления областей, городов республиканского подчинения, работникам советских органов государственной безопасности всех уровней;

посвященные событиям, связанным с деятельностью коммунистической партии, с установлением советской власти на территории Украины или в отдельных административно-территориальных единицах, преследованием участников борьбы за независимость Украины в XX веке (кроме памятников и памятных знаков, связанных с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины или с развитием украинской науки и культуры);

подлежащие демонтажу в соответствии с требованиями Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики";

те, которые являются символами российской имперской или советской тоталитарной политики (в соответствии с критериями, определенными статьей 151 настоящего Закона).

Напомним, в Киеве 8 февраля завершился демонтаж памятника советскому летчику Валерию Чкалову. Киевский городской совет распорядился перенести скульптуру в столичный Музей авиации Украины имени А. К. Антонова.

29 декабря 2022 года в Одессе коммунальщики завершили демонтаж памятника российской императрице Екатерине II. На месте монумента установили украинский флаг. Саму статую российской императрицы коммунальщики передали в Одесский художественный музей, где она скоро превратится в арт-объект.