"Дар от Мазепы": спасенное от россиян 300-летнее Евангелие отдали на реставрацию (видео)

Здание Изюмского краеведческого музея пока непригодно для хранения ценного памятника, поэтому было принято решение провести срочные реставрационные работы, чтобы остановить разрушение книги.

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Трехсотлетнее напрестольное Евангелие 1707 года — главный экспонат Изюмского краеведческого музея. Книга была спасена от российских оккупантов, в руки захватчиков она не попала. Памятник украинского барокко отдали на реставрацию. Реставраторы пытаются спасти каждую страницу и уберечь украинское наследие. Об этом рассказала директор музея Галина Иванова каналу FREEДОМ.

Евангелие, которому уже 316 лет, город Изюм получил в дар от гетмана Ивана Мазепы. Это книга формата фолиант, оклад сделан из серебра и позолоты. Оно пережило уже не одну войну. Во время Второй мировой издание спрятали от нацистов, а в 2022 году, когда в Изюм вошли Вооруженные силы Российской Федерации, ценный экспонат также пришлось спасать.

"Да, его удалось спасти, еще до обстрелов его спрятали, и потом уже как могли хранили. Вывезти его не было возможности, потому что здесь были блокпосты везде и просто всех обыскивали", — рассказала Ирина Ермоленко, научный сотрудник музея.

Сейчас здание Изюмского краеведческого музея непригодно для хранения ценного памятника, поэтому было принято решение провести срочные реставрационные работы, чтобы остановить разрушение книги.

Фолиант имеет большие повреждения — пятна, плесень, подтеки, земельные налипания. На консервацию книги уходит много времени. Реставратор с 35-летним стажем Наталья Черная говорит, издание имеет 300 страниц, над каждой приходится работать от нескольких дней до недели, в зависимости от состояния бумаги. В целом, по оценкам реставраторов, над восстановлением памятника придется работать минимум полтора года. Но его необходимо сохранить и вернуть обратно в музей.

Из-за российской агрессии в Украине сейчас пострадало более 800 памятников культурного наследия. Как сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины, больше всего культурных объектов российские оккупанты разрушили или уничтожили в Харьковской области.

Напомним, 27 октября сообщалось, что ООН и ЮНЕСКО создают платформу разрушенных в Украине объектов культуры. По словам представительницы ЮНЕСКО Кристы Питтак, во время войн культурное наследие часто страдает непреднамеренно. Но иногда памятники культуры уничтожают целенаправленно, потому что в них есть идентичность некоторых стран.