"Дар від Мазепи": врятоване від росіян 300-річне Євангеліє віддали на реставрацію (відео)

Будівля Ізюмського краєзнавчого музею наразі є непридатною для зберігання цінної пам’ятки, тому було ухвалено рішення провести термінові реставраційні роботи, щоб зупинити руйнування книги.

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Трьохсотрічне напрестольне Євангеліє 1707 року — головний експонат Ізюмського краєзнавчого музею. Книга була врятована від російських окупантів, до рук загарбників вона не потрапила. Пам’ятку українського бароко віддали на реставрацію. Реставратори намагаються врятувати кожну сторінку й вберегти українську спадщину. Про це розповіла директорка музею Галина Іванова каналу FREEДОМ.

Євангеліє, якому вже 316 років, місто Ізюм отримало у дар від гетьмана Івана Мазепи. Це книга формату фоліант, оклад зроблений сріблом та позолотою. Воно пережило вже не одну війну. Під час Другої світової видання сховали від нацистів, а 2022 року, коли до Ізюма увійшли Збройні сили Російської Федерації, цінний експонат також довелося рятувати.

"Так, його вдалося врятувати, ще до обстрілів його сховали, й потім уже як могли зберігали. Вивезти його не було можливості, тому що тут були блокпости скрізь й просто всіх обшукували", — розповіла Ірина Єрмоленко, наукова співробітниця музею.

Наразі будівля Ізюмського краєзнавчого музею є непридатною для зберігання цінної пам’ятки, тому було ухвалено рішення провести термінові реставраційні роботи, щоб зупинити руйнування книги.

Фоліант має великі пошкодження — плями, пліснява, патьоки, земельні налипи. На консервацію книги йде багато часу. Реставраторка з 35-річним стажем Наталя Чорна каже, видання має 300 сторінок, над кожною доводиться працювати від кількох днів до тижня, залежно від стану паперу. Загалом, за оцінками реставраторів, над відновленням пам’ятки доведеться працювати щонайменше півтора року. Але його необхідно зберегти та повернути назад до музею.

Через російську агресію в Україні наразі постраждало понад 800 пам’яток культурної спадщини. Як повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України, найбільше культурних об’єктів російські окупанти зруйнували або знищили в Харківській області.

Нагадаємо, 27 жовтня повідомлялося, що ООН та ЮНЕСКО створюють платформу зруйнованих в Україні об'єктів культури. За словами представниці ЮНЕСКО Крісти Піттак, під час воєн культурна спадщина часто страждає ненавмисно. Але іноді пам'ятки культури знищують цілеспрямовано, бо в них є ідентичність деяких країн.