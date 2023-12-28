Высидел яйца и вылупил драконов: директор Одесского зоопарка эпатировал праздничным роликом (видео)

Согласно режиссерской задумке, директор зоопарка Игорь Беляков под елкой находит коробку с золотыми яйцами, которые принадлежат драконам.

Одесский зоопарк традиционно к новогодним праздникам снял креативный видеоролик. В нем директор зоопарка предстал в образе "Матери драконов" из сериала "Битва престолов". Видео отснятого поздравления с Новым годом выложили на фейсбук-странице КУ "Одесский зоопарк".

Согласно задумке режиссера, директор зоопарка Игорь Беляков под елкой находит коробку с золотыми яйцами. Он приносит их в свой кабинет и вкладывает в гнездо в форме рождественского веночка.

Далее руководитель размышляет, кто может их высидеть, поэтому примеряет в гнездо курицу, утку и гуся, а также работницу зоопарка. Они с этой миссией не справились, поэтому Беляков подсмотрел решение в интернете. Он решил высидеть драконов на огне — нарядился "Матерью драконов", отогрел яйца и вылупил трех драконят.

Вся история в ролике сопровождается песней в исполнении директора зоопарка, созданной специально на этот случай.

В сети нашлись как критики такого видео ролика, так и те, кто его полюбил".

Следует отметить, что работники зоопарка традиционно на праздники поражают жителей и гостей города своими креативными роликами.

В прошлом, 2022 году, Игорь Беляков в канун Нового года фигурировал в клипе в костюме тигра , где он бегал по зоопарку, пугал посетителей и хватал их за разные части тела.