Высидел яйца и вылупил драконов: директор Одесского зоопарка эпатировал праздничным роликом (видео)
Согласно режиссерской задумке, директор зоопарка Игорь Беляков под елкой находит коробку с золотыми яйцами, которые принадлежат драконам.
Одесский зоопарк традиционно к новогодним праздникам снял креативный видеоролик. В нем директор зоопарка предстал в образе "Матери драконов" из сериала "Битва престолов". Видео отснятого поздравления с Новым годом выложили на фейсбук-странице КУ "Одесский зоопарк".
Согласно задумке режиссера, директор зоопарка Игорь Беляков под елкой находит коробку с золотыми яйцами. Он приносит их в свой кабинет и вкладывает в гнездо в форме рождественского веночка.
Далее руководитель размышляет, кто может их высидеть, поэтому примеряет в гнездо курицу, утку и гуся, а также работницу зоопарка. Они с этой миссией не справились, поэтому Беляков подсмотрел решение в интернете. Он решил высидеть драконов на огне — нарядился "Матерью драконов", отогрел яйца и вылупил трех драконят.
Вся история в ролике сопровождается песней в исполнении директора зоопарка, созданной специально на этот случай.
В сети нашлись как критики такого видео ролика, так и те, кто его полюбил".
Следует отметить, что работники зоопарка традиционно на праздники поражают жителей и гостей города своими креативными роликами.
В прошлом, 2022 году, Игорь Беляков в канун Нового года фигурировал в клипе в костюме тигра , где он бегал по зоопарку, пугал посетителей и хватал их за разные части тела.