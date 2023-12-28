Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Украина

Высидел яйца и вылупил драконов: директор Одесского зоопарка эпатировал праздничным роликом (видео)

новости одесса, одесский зоопарк, директор одесского зоопарка, одесский зоопарк
директор зоопарка Игорь Беляков

Согласно режиссерской задумке, директор зоопарка Игорь Беляков под елкой находит коробку с золотыми яйцами, которые принадлежат драконам.

Related video

Одесский зоопарк традиционно к новогодним праздникам снял креативный видеоролик. В нем директор зоопарка предстал в образе "Матери драконов" из сериала "Битва престолов". Видео отснятого поздравления с Новым годом выложили на фейсбук-странице КУ "Одесский зоопарк".

Согласно задумке режиссера, директор зоопарка Игорь Беляков под елкой находит коробку с золотыми яйцами. Он приносит их в свой кабинет и вкладывает в гнездо в форме рождественского веночка.

Важно
Стоит ровно: посетители зоопарка приняли медведя за переодетого человека (видео)

Далее руководитель размышляет, кто может их высидеть, поэтому примеряет в гнездо курицу, утку и гуся, а также работницу зоопарка. Они с этой миссией не справились, поэтому Беляков подсмотрел решение в интернете. Он решил высидеть драконов на огне — нарядился "Матерью драконов", отогрел яйца и вылупил трех драконят.

Вся история в ролике сопровождается песней в исполнении директора зоопарка, созданной специально на этот случай.

В сети нашлись как критики такого видео ролика, так и те, кто его полюбил".

Fullscreen
Fullscreen

Следует отметить, что работники зоопарка традиционно на праздники поражают жителей и гостей города своими креативными роликами.

В прошлом, 2022 году, Игорь Беляков в канун Нового года фигурировал в клипе в костюме тигра , где он бегал по зоопарку, пугал посетителей и хватал их за разные части тела.