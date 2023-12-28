Висидів яйця і вилупив драконів: директор Одеського зоопарку епатував святковим роликом (відео)

Згідно із режисерською задумкою, директор зоопарку Ігор Бєляков під ялинкою знаходить коробку із золотими яйцями, які належать драконам.

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Одеський зоопарк традиційно до новорічних свят зняв креативний відеоролик. У ньому директор зоопарку постав в образі "Матері драконів" з серіалу "Битва престолів". Відео фільмованого привітання з Новим роком виклали на фейсбук-сторінці КУ "Одеський зоопарк".

Згідно із задумкою режисера, директор зоопарку Ігор Бєляков під ялинкою знаходить коробку з золотими яйцями. Він приносить їх до свого кабінету і вкладає у гніздо у формі різдвяного віночка.

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Далі керівник розмірковує, хто може їх висидіти, тож приміряє у гніздо курку, качку та гуся, і навіть працівницю зоопарку. Вони з цією місією не впоралися, тож Бєляков підглянув рішення в інтернеті. Він вирішив висидіти драконів на вогні — убрався "Матір'ю драконів", відігрів яйця і вилупив трьох драконят.

Вся історія в ролику супроводжується піснею у виконанні директора зоопарку, створеною спеціально на цей випадок.

В мережі знайшлися як критики такого відео ролика, так і ті, хто його вподобав".

Слід зазначити, що працівники зоопарку традиційно на свята вражають жителів та гостей міста своїми креативними роликами.

Минулого, 2022 року, Ігор Бєляков напередодні Нового року фігурував у кліпі в костюмі тигра, де він бігав зоопарком, лякав відвідувачів і хапав їх за різні частини тіла.