Висидів яйця і вилупив драконів: директор Одеського зоопарку епатував святковим роликом (відео)
Згідно із режисерською задумкою, директор зоопарку Ігор Бєляков під ялинкою знаходить коробку із золотими яйцями, які належать драконам.
Одеський зоопарк традиційно до новорічних свят зняв креативний відеоролик. У ньому директор зоопарку постав в образі "Матері драконів" з серіалу "Битва престолів". Відео фільмованого привітання з Новим роком виклали на фейсбук-сторінці КУ "Одеський зоопарк".
Згідно із задумкою режисера, директор зоопарку Ігор Бєляков під ялинкою знаходить коробку з золотими яйцями. Він приносить їх до свого кабінету і вкладає у гніздо у формі різдвяного віночка.Важливо
Далі керівник розмірковує, хто може їх висидіти, тож приміряє у гніздо курку, качку та гуся, і навіть працівницю зоопарку. Вони з цією місією не впоралися, тож Бєляков підглянув рішення в інтернеті. Він вирішив висидіти драконів на вогні — убрався "Матір'ю драконів", відігрів яйця і вилупив трьох драконят.
Вся історія в ролику супроводжується піснею у виконанні директора зоопарку, створеною спеціально на цей випадок.
В мережі знайшлися як критики такого відео ролика, так і ті, хто його вподобав".
Слід зазначити, що працівники зоопарку традиційно на свята вражають жителів та гостей міста своїми креативними роликами.
Минулого, 2022 року, Ігор Бєляков напередодні Нового року фігурував у кліпі в костюмі тигра, де він бігав зоопарком, лякав відвідувачів і хапав їх за різні частини тіла.