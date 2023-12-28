В Украине вернули уголовную ответственность за контрабанду: Зеленский подписал закон

Нормы вступят в силу в июле 2024 года. Они предусматривают ответственность от штрафа до лишения свободы с конфискацией имущества.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 28 декабря, подписал законопроект о криминализации контрабанды, подакцизной продукции, а также недостоверного декларирования товаров. Об этом свидетельствуют данные в карточке документа на сайте Верховной Рады.

Соответствующий закон предусматривает с 1 июля 2024 года уголовную ответственность за товарную контрабанду стоимостью:

от 7,57 до 15,14 млн гривен в виде штрафа от 170 до 425 тысяч гривен;

свыше 15,14 млн гривен — ответственность от штрафа в 850 тысяч гривен до лишения свободы на 11 лет с конфискацией имущества.

Кроме того, для подакцизных товаров стоимостью от 1,136 до 2,271 млн гривен будет действовать санкция от 340 тысяч гривен штрафа до 6 лет лишения свободы. По товарам стоимостью более 2,271 млн гривен — от 1,275 млн гривен штрафа до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Принятие соответствующего законопроекта является требованием макрофина от Европейских Союза на 1,5 млрд евро в 2023 году.

Напомним, Верховная Рада 9 декабря 2023 года приняла решение поддержать введение уголовной ответственности за контрабанду. Внесены изменения в законопроект № 5420, который регулирует соответствующие нормы.

15 декабря Государственная пограничная служба сообщила, что в Волынской области контрабандисты организовали цех по производству дронов и использовали беспилотники для слежения за пограничными нарядами.

В октябре 2022 года в Одессе раскрыли схему сокрытия товаров от растаможки. В контейнерах были обнаружены элитные автомобили, техника, алкоголь и продукты питания.