"Более 500 производств и 300 тысяч работников": Шмыгаль об итогах 2023 года в оборонной сфере

По словам премьер-министра, одним из самых главных достижений Украины стала европейская интеграция.

2023 стал годом значительных трудностей для украинцев. В этот период страну ожидали испытания в экономической и оборонной сферах. Вопреки всем трудностям, государство укрепило свои позиции и успешно заключило ряд соглашений с зарубежными партнерами, включая европейскую интеграцию Украины. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"2023 год был сложным периодом испытаний в борьбе с жестоким врагом. Несмотря на все трудности, мы выстояли, стали сильнее, создали реальные предпосылки для предстоящей победы, восстановления и послевоенного развития. Сегодня пора подвести итоги", — написал Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул, что за последний год более половины расходов общего фонда госбюджета были направлены на обеспечение безопасности и обороны, что составило 1,5 трлн грн. Он также выделил успешные достижения в развитии отечественного военно-промышленного комплекса Украины, где успешно осуществляется производство военного оборудования, оружия и беспилотных систем.

"Сейчас на "оборонку" работает более 500 производств и 300 тысяч работников. Только по производству дронов у нас теперь есть 200 компаний — и ежемесячно появляются новые. Продолжили развитие ракетных программ и усиление нашей ПВО", — отметил Шмыгаль.

Шмыгаль подчеркнул, что Украине удалось поддерживать макроэкономическую стабильность. В течение года ВВП вырос на 5,5%, а инфляция постепенно снижалась. Если в 2022 году она составляла 26%, то к ноябрю текущего года уровень инфляции снизился до 5%. Премьер также отметил, что в госбюджет поступило более 1 трлн грн налогов, что на 27% превышает показатели предыдущего года. Благодаря усилиям иностранных партнеров, Украина получила более 42,5 млрд долларов финансовой поддержки.

В текущем году государство успешно оказывало поддержку украинскому бизнесу. Согласно заявлению Шмыгаля, через программу безвозвратных грантов "єРобота" предприниматели получили общую сумму в 5,5 млрд грн.

"Доступные кредиты 5-7-9" — почти 90 млрд грн льгот для 22 тысяч бизнесов. По программе "Госгарантии на портфельной основе" — более 37 млрд грн. Просмотрели более тысячи разрешительных документов для бизнеса. Создано 15 новых индустриальных парков. Теперь их в общей сложности более 70", — добавил министр.

Одним из важнейших достижений Украины стала интеграция в Европу. Решение о начале переговоров о вступлении в Европейский союз было принято на заседании Европейского совета. Кроме того, Евросовет провел оценку европейского законодательства, анализируя 28 тысяч актов права ЕС. Завершился также процесс синхронизации украинской и европейской энергосистем.

Шмыгаль подчеркнул, что власть работает над восстановлением государства. В этом году было выделено около 55 млрд грн на разные проекты восстановления из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Удалось восстановить 37 тысяч объектов, в том числе школы, детские сады, медицинские учреждения.

"Запустили программу єВідновлення. Выплачиваем людям до 500 тысяч гривен, чтобы они могли отремонтировать поврежденное войной жилье. На днях начали выплаты за полностью разрушенное жилье. Привлекли около 500 млн евро взносов от международных партнеров в гуманитарное разминирование", — указал чиновник.

Украина активно продвигается в области цифрового развития. На портале "Дія" и в мобильном приложении было успешно внедрено 22 новых электронных публичных услуги. Кроме того, правительство утвердило Государственную антикоррупционную программу на период с 2023 по 2025 год, в рамках которой планируется провести 1700 мероприятий в 15 областях.

"Приняли нормативную базу для классификации должностей государственной службы, что является предпосылкой справедливых и прозрачных принципов оплаты труда госслужащих", — подытожил Шмыгаль.

Напомним, что президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсудили военные итоги года и определили стратегию на следующий год.