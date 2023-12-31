"Не только поздравляем, но и действуем": Зеленский обратился к украинцам в канун Нового года (фото)

Украинский лидер отметил, что лучшее завтра не наступает само, а также пожелал сил тем, кто стоит на защите свободного и безопасного будущего.

Президент Украины Владимир Зеленский 31 декабря обратился к соотечественникам по случаю наступающего Нового года. Соответствующий пост глава государства опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам президента, украинцы прекрасно знают, что лучшее будущее не наступает само по себе, а требует усилий. Он подчеркнул, что следующий год будет таким, каким мы его сделаем.

"Новый год по-украински — когда не только поздравляем, но и действуем. Не только желаем, но и делаем все, чтобы пожелания осуществились", — написал Зеленский.

Глава государства также пожелал сил тем, кто защищает свободное и безопасное будущее своей страны и всего мира.

"Не только новогоднее, но и круглогодичное чудо — это все вы: решительные, ответственные, неравнодушные и действенные", — отметил президент.

Зеленский показал фото с женой в канун Нвого года Фото: Скриншот

Напомним, в преддверии наступающего Нового года к украинцам обратились командующий Операцией объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев, одесские пограничники, а также пресс-службы Генерального штаба Украины и Национальной гвардии.

В свою очередь заместитель начальника департамента превентивной деятельности Национальной полиции Анатолий Серединский предупредил, что в новогоднюю ночь комендантский час в Киеве и других регионах страны отменять не будут, а нарушителей могут ждать последствия.