Спасли бронзовый бюст: что известно о музее Шухевича, который уничтожили ВС РФ (фото)

Сам дом является историческим для украинцев, потому что с 1949 года это была конспиративная квартира Романа Шухевича. Потеряны мемориальные вещи: стол, кресла, фотель, фортепиано.

В новогоднюю ночь обломки сбитого вражеского БПЛА Shahed упали на музей генерал-хорунжего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича, который находился на улице Белогорща, 76 во Львове. Больше нет легендарного здания, оно полностью разрушено. Местные власти сообщили, что ущерб нанесен более чем на 2 миллиона гривен, сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

По его информации, утрачены мемориальные вещи: стол, кресла, фотель, фортепиано. "Остальные около 600 единиц экспонатов с начала полномасштабной войны перенесли в другое место. Сейчас они в безопасности", — добавил глава ОВА.

Фото: facebook.com/lviv.historical.museum

Убытки составляют 2 миллиона 258 тысяч гривен. По словам Козицкого, это только стоимость здания. Убытки из-за утраченного имущества еще подсчитывают.

Музейной команде удалось спасти бронзовый бюст Романа Шухевича авторства Михаила Черешневского. Скульптура получила лишь незначительные повреждения.

Фото: facebook.com/lviv.historical.museum

Чем известен музей Шухевича

Это музей мемориального типа, посвященный фигуре главного командира УПА Романа Шухевича, находился в доме, где он погиб. Здесь с 1949 года была конспиративная квартира генерал-хорунжего. Музей был открыт 23 октября 2001 года на средства Общества воинов УПА в США имени генерал-хорунжего Тараса Чупринки.

Дом имел два этажа. На первом этаже было расположено пять тематических зал. Второй этаж воспроизводил быт Главного командира УПА во время пребывания его на этой подпольной квартире в период с 1948-1950 годов.

Фото: facebook.com/lviv.historical.museum

При входе на чердак была тайник, а фактически — перегородка, отделявшая чердак от комнаты двойной дощатой стеной. Вход в тайник осуществлялся с лестничной площадки. Именно этим входом пользовался Роман Шухевич, когда вступил в последний бой с подразделениями МГБ 5 марта 1950 года. Лестница сохранена без изменений. Внутренняя часть тайника и вход в него отреставрирована. Лестница, тайник, жилая комната стали главными мемориальными объектами музея.

При проведении восстановительных работ в деревянной стене, напротив входа в тайник, была найдена пуля от пистолета "Вальтер". Отверстие от пули находилось на высоте 80 см от пола. 5 марта 1950 года он планировал переехать оттуда, однако не успел.

"На рассвете 5 марта 1950 года агенты МГБ окружили село Белогорща возле Львова. На один из домов устроили облаву. Операция длилась полчаса. Объект чекистского внимания — командир УПА Роман Шухевич — успел застрелить двух нападавших. После этого его прошили автоматной очередью. Связная командира Галина Дыдык попыталась принять яд, однако ее спасли и приговорили к 25 годам лагерей. Ликвидации одного из лидеров националистического подполья предшествовала розыскная операция, которая длилась почти 6 лет", — пишет издание "Локальная история".

Напомним, 1 января Садовый сообщил последствия ночной атаки на Львов. В новогоднюю ночь Львов атаковали 10 вражеских беспилотников, и обломки двух из них упали в городе. Музей Романа Шухевича — полностью уничтожен, также значительные повреждения получил университет, где учился Степан Бандера.