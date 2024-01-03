Общественный транспорт в Киеве: могут ли временно закрыть мост Метро на ремонт

По словам начальника КП "Киевский Метрополитен" Виктора Брагинского, нет никаких признаков того, что сооружение является аварийным. Транспорт продолжит передвигаться согласно графику.

Последние недели тема столичной подземки часто всплывала в информационном пространстве. Одним из главных вопросов является состояние моста Метро. Начальник коммунального предприятия "Киевский Метрополитен" Виктор Брагинский в интервью "РБК-Украина" ответил, действительно ли его могут закрыть.

По его словам, мост Метро в столице, по которому проходит "красная ветка" общественного транспорта, находится сейчас в удовлетворительном состоянии и продолжит работу. Соответственно, закрывать его не будут.

"Закрепленные за КП "Киевский метрополитен" конструктивные элементы эстакады метропроезда моста-метро через реку Днепр находятся в удовлетворительном техническом и работоспособном состоянии", — заявил Виктор Брагинский.

Отдельно начальник КП "Киевский Метрополитен" добавил, что движение транспорта осуществляется согласно установленному графику, а самое главное — безопасность перевозки пассажиров и поездов обеспечена.

Закрытие моста Метро: детали

19 декабря глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрей Витренко заявил, что "красная ветка" метрополитена может быть частично перекрыта и связано это из-за якобы аварийного состояния моста Метро. Такая ситуация фиксируется последние несколько лет, однако деньги в бюджет для ремонта заложили лишь сейчас.

"Если экспертиза покажет, что мост Метро нужно будет закрывать, сейчас выделены средства на разработку проектно-сметной документации, на создание соответствующих поисковых работ и если будет подтверждено, что он является аварийно опасным, то, к сожалению, будет требование закрыть этот мост, который соединяет два берега", — говорится в сообщении.

Спустя несколько часов после этого в КГГА опровергли сценарий, при котором "красная ветка" частично будет перекрыта. По словам директора Департамента транспортной инфраструктуры Руслана Кандибора, работы по усилению опор моста не повлияют на функционирование "красной" ветки столичного метрополитена.

Напомним, 27 декабря сообщалось, что в Киеве могут частично перекрыть еще две станции метро из-за того, что тоннель проседает. По словам замглавы киевской администрации Николая Поворозника, власти уже начали подготовку к ремонтным работам и больших проблем возникнуть не должно.