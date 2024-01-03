Почти все украинцы, которые выехали за границу в 2023 году, вернулись домой, — Opendatabot

По данным аналитиков, в начале 2023 года украинцы чаще выезжали, чем возвращались. Однако уже с июля эта тенденция изменилась.

За прошедший 2023 год в Украину вернулись 14 миллионов украинцев, выехавших за границу, что составляет практически 99% от общего числа граждан, покинувших страну. Об этом сообщает аналитический портал Opendatabot.

Отмечается, что разница между числом уехавших и вернувшихся уменьшилась в 15 раз по сравнению с предыдущим 2022 годом, когда за границу уехало 2,2 миллиона человек.

По данным аналитиков, из Украины в 2023 году уехало 14,1 миллиона человек, а вернулось 14 миллионов, разница составила 142 тысячи человек.

При этом общее число пересечений границы гражданами Украины в прошлом году составило более 32 миллионов.

Если в начале 2023 года чаще украинцы уезжали, чем возвращались, то уже с июля эта тенденция изменилась. Максимальный прирост возвращений в страну зафиксирован в апреле — +114 000 человек, а также в августе — +144 000 украинцев.

Фото: opendatabot

Напомним, 22 декабря сообщалось, что в Финляндии МВД выплачивает по 5300 евро украинским беженцам, которые решили добровольно вернуться в Украину.

Напомним также, чтов Чехии срок проживания в бесплатном жилье для украинских беженцев сократили до 90 дней. При этом временную защиту для граждан Украины продили до марта 2025 года