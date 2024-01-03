Был чемпионом по бриджу, а сын служит в ВСУ: в Киеве умер правнук Ивана Франко

Юрий Юрачкивский был прямым потомком Ивана Франко. Он — сын Зиновии Франко, внучки писателя.

В Киеве 3 января умер правнук Ивана Франко Юрий Юрачкивский. Мужчине было 72 года. Об этом сообщил Львовский национальный литературно-мемориальный музей Ивана Франко в соцсетях.

"С грустью сообщаем, что вчера ушел в мир иной сын Зеновии-Ростиславы Франко, правнук Ивана Франко Юрий Юрачкивский. Команда Дома Франко выражает искренние соболезнования родным и близким покойного. Скорбим вместе с вами. Пусть душа господина Юрия покоится в мире. Вечная ему память", — говорится в сообщении.

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Юрий Юрачкивский был потомком Ивана Франко по прямой линии. Он — сын Зиновии Франко, дочери сына писателя — Тараса Франко. Правнук Ивана Франко. Родители Юрия Юрачковского — третья внучка Ивана Франко Зиновия-Ростислава Франко и физик Павел Юрачкивский.

Юрий Юрачкивский — правнук Ивана Франко: что известно

Юрий Павлович Юрачкивский родился 25 июня 1951 года. Окончил Киевскую СШ № 92 им. Ивана Франко с углубленным изучением английского языка. После этого поступил в Киевский государственный университет им. Т. Г. Шевченко на физический факультет. Работал старшим научным сотрудником в Институте кибернетики АН Украины. 24 октября 1975 г. женился на Любови Коваль. В 1976 году у супругов родился сын Даниил. Сейчас он находится в рядах Вооруженных Сил Украины.

Юрий Юрачкивский был чемпионом и обладателем кубка Украины по бриджу, капитаном национальной сборной и на протяжении многих лет возглавлял Киевскую федерацию спортивного бриджа, был вице-президентом украинской федерации.

В 1975 году он женился на Любови Коваль. В 1976 году у супругов родился сын Даниил. Сейчас он служит в рядах ВСУ.

В 2001 году Юрий Юрачкивский уехал в США в статусе "outstanding scientist" (выдающийся ученый). Там он работал 10 лет. Последние годы мужчина находился на пенсии.

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