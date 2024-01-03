В Украине изменилась стоимость оформления важных документов: актуальные цены

С 1 января 2024 года стоимость документов существенно повысилась. Паспорт гражданина Украины в форме ID-карты, к примеру, теперь будут оформлять за 504 гривен.

Стоимость оформления ID-карты, вида на жительство и удостоверения лица без гражданства в Украине изменилась. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Цены на документы повышены из-за того, что "Полиграфический комбинат "Украина" изменил стоимость на бланки отдельных биометрических удостоверений.

Стоимость в 2023 году и 2024-м Фото: МВС

С 1 января 2024 года стоимость документов составляет:

паспорт гражданина в форме ID-карты в течение 20 рабочих дней — 504 гривен;

паспорт гражданина в форме ID-карты в течение 10 рабочих дней — 874 гривен;

постоянный вид на жительство в течение 15 рабочих дней — 1151 гривен;

временный вид на жительство в течение 15 рабочих дней — 1396 гривен;

удостоверение лица без гражданства для выезда за границу в течение 15 рабочих дней — 6867 гривен.

Стоимость в 2023 году и 2024-м Фото: МВС

Отметим, что оформление паспорта гражданина Украины в форме ID-карты впервые остается бесплатным.

В МВД также обратили внимание, что граждане Украины, которые оплатили административные услуги и подали заявления для оформления документов до 31 декабря 2023 года, получат документы по старой цене.

Те же лица, которые оплатили админуслуги до 31 декабря 2023-го, но заявление для оформления документов еще не подавали, смогут осуществить доплату по тарифам, которые будут действовать на момент подачи соответствующих заявлений.

Добавим, что в Государственной миграционной службе граждан призвали проверить свои внутренние и заграничные паспорта на предмет разницы в транслитерации имени и фамилии.

Ранее Фокус писал, как в несколько кликов проверить состояние готовности документов. Во время войны потеря документов стала распространенной проблемой среди украинцев, и сейчас в паспортных столах очереди желающих их восстановить.