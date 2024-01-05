Из-за непогоды в Украине ограничат движение на основных дорогах: перечень трасс (карта)

В Агентстве напомнили: 7-9 января в стране будут сложные погодные условия. Причина — арктический воздух с севера Европы и образование активного циклона на юге. Поэтому следует ожидать ограничения движения на 8 основных трассах.

На Украину надвигается непогода, поэтому на основных дорогах страны возможны ограничения движения. Об этом сообщил в Facebook глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем.

Ограничение движения введут, чтобы расчистить снег. А водителям советуют не выезжать на собственном транспорте, если нет критической необходимости.

По словам Найема, с воскресенья в Украине ожидаются большие осадки, резкое снижение температуры и осложнения движения на автомобильных дорогах. Если в конце прошлого года это касалось лишь нескольких областей, на этот раз службы по всей стране находятся в ожидании непогоды в течение почти месяца.

С 7 января в Агентстве восстановления будет работать круглосуточный штаб по ликвидации последствий непогоды.

Там уже призвали не выезжать на собственном транспорте, если нет критической необходимости.

"В случае, если вы все же выезжаете на дороги, берите с собой цепи противоскольжения на колеса и дополнительное топливо. Желательно также иметь термос с горячим чаем или кофе", — сказал Найем.

Также он добавил, что бизнесу стоит внимательно планировать логистику. Водителям крупногабаритного транспорта желательно пользоваться площадками для отстоя, которые есть вдоль государственных дорог.

Автодороги Украины М-05, М-30, М-13, М-22 Фото: Вікіпедія

Где ограничат движение из-за непогоды: список дорог

По словам Найема, ограничения движения могут ввести на следующих основных дорогах Украины:

М-05 Киев-Одесса

М-30 Стрый-Умань-Днепр-Изварино М-30 Стрый-Умань-Днепр-Изварино

М-13 Кропивницкий-Платоново

М-22 Полтава-Александрия

Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Запорожье-Мариуполь

Н-11 Днепр-Николаев

Н-24 Благовещенское-Николаев

Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка.

Автодороги Н-08, Н-11, Н-24, Н-31 Фото: Вікіпедія

"Непогода может привести к осложнениям движения на дорогах и необходимости их перекрытия или частичного ограничения движения для того, чтобы расчистить снег", — подчеркнули в Агентстве восстановления.

Напомним, что уже 5 января синоптики предупредили жителей Киева и области о тумане видимостью 200-500 метров. В столице объявили желтый уровень опасности.

Добавим, что осенью 2023 года из-за непогоды в Украине погибли 10 человек, еще 23 человека — пострадали. Тогда в Одесской области ГСЧС отбуксировали 849 автомобилей, среди которых — 24 автобуса и 17 машин экстренной помощи. В целом помощь была оказана 2498 лицам, 162 из них — дети.

Восемь автодоров в Николаевской и Кировоградской областях остаются перекрытыми. Без света остаются 411 населенных пунктов в 11 областях. Всего было отбуксировано 1530 транспортных средств.