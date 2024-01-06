Поставщица яиц по 17 грн для ВСУ приобрела в Хорватии 4 отеля, — СМИ

Татьяна Глиняная была основательницей в компаниях из так называемой "белоцерковской группы", которые были крупными поставщиками продуктов для военных.

Поставщица продуктов питания для ВСУ Татьяна Глиняная оказалась владелицей четырех отелей в Хорватии. Об этом говорится в расследовании Артема Ильина в "НВ Бизнес".

Отмечается, что собеседник издания сообщил, что как минимум 3 отеля в городе хорватском курортном городе Сплит принадлежат украинке Татьяне Глиняной.

Установлено, что Глиняная является бенефициаром компаний "Zen Adria d.o.o.", "Pigment d.o.o.", "Mimoza d.o.o.". А в еще одной фирме "Nazarii d.o.o." она стала основательницей в 2016 году. Место регистрации "Nazarii d.o.o." в Бреле, которое скорее всего, также является местом регистрации лично Татьяны Глиняной. Именно этот адрес указан в одном из хорватских реестров.

Таким образом эти компании владеют отелями, стоимость которых оценивается минимум в 10 млн долларов:

Бутик-отель Mirari имеет 18 комнат, ресторан и бассейн на крыше.

имеет 18 комнат, ресторан и бассейн на крыше. Отель Ora категории 4* имеет 24 номера, ресторан и конгресс-центр на 50 человек.

категории 4* имеет 24 номера, ресторан и конгресс-центр на 50 человек. Бутик-отель Luxe категории 4* имеет 30 номеров, ресторан, СПА-центр и конференц-комнату на 8 человек.

категории 4* имеет 30 номеров, ресторан, СПА-центр и конференц-комнату на 8 человек. Отель Posh категории 5* имеет 6 апартаментов, бассейн на крыше, СПА-центр.

Татьяна Глиняная лично была основательницей в компаниях из так называемой "белоцерковской группы", которая была, или и является крупным поставщиком продуктов питания для ВСУ. Это общества с ограниченной ответственностью "Премиум компани", "Укрпродакорд ВР", "Гранд консалт".

Также в состав "белоцерковской группы" относится и ООО "Актив компани", которое принадлежит бизнес-партнеру внука Татьяны Глиняной, Назария Березюка, Александру Дмитревичу.

ООО "Актив компани" в конце 2022 года получило самый дорогой подряд Минобороны стоимостью 13,16 млрд грн с яйцами по 17 гривен и картофелем по 22 грн.

Кроме этого, в 2015 году Татьяна Глиняная и ее зять Руслан Березюк фигурировали в деле о взятке полковнику Нацгвардии. Ее зятя Руслана Березюка приговорили к незначительному условному сроку, а сама Глиняная осталась безнаказанной.

Напомним, что 2 февраля 2023 года сотрудники ГБР и СБУ задержали предпринимателей, которые присваивали средства, выделенные на питание для армии. Правоохранители подсчитали убытки, которые бизнесмены и сотрудники Минобороны нанесли государству — 4,6 млн грн. Во время обысков у подозреваемых изъяли 1 млн грн наличными.

21 января 2023 года журналист Юрий Николов опубликовал на сайте ZN.UA расследование, в котором сказано, что Министерство обороны разворовывает бюджетные средства, существенно завышая цены на продукты питания для Вооруженных Сил Украины.