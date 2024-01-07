Вступился за гражданскую жену: в Харькове мужчина устроил драку в ТРЦ Никольский (видео)

Парню не понравилось, как посетитель торгового центра разговаривал с его женой, которая работает продавцом-консультантом. Охранники центра вмешались в потасовку, но 20-летний харьковчанин достал пистолет.

В торговом центре "Никольский" 6 января 20-летний харьковчанин устроил драку и дважды выстрелил из пистолета вверх. Об этом написал в Facebook начальник Следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Парень пришел в ТРЦ вместе с другом. Ему не понравилось, как другой посетитель ТРЦ разговаривал с его гражданской женой, которая работает продавцом-консультантом в одном из отделов. Именно там и начался конфликт, отмечает начальник полиции.

"Он стал приставать, началась потасовка. Все длилось не более двух минут, в ситуацию вмешались охранники центра. После драки парень достал оружие и дважды выстрелил вверх", — описывает он ситуацию.

Правоохранители установили, что стреляли из стартового пистолета (спортивный звуковой сигнальный пистолет). Сам стрелок был в состоянии алкогольного опьянения.

Молодой человек задержан, ему инкриминируют хулиганство, грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу с применением огнестрельного оружия. Открыто уголовное производство, парню грозит до семи лет лишения свободы.

"Хочу отметить: в условиях военного положения в прифронтовом городе на такие случаи реагируем максимально жестко и по закону", — добавил Болвинов.

Директор харьковского Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта в общении с "Суспільним" уточнил, что во время потасовки со стрельбой газовым пистолетом участники драки получили ушибы.

Медики не забирали участников драки, огнестрельных ранений у них нет. У одного из участников гематома на лице, у другого — на ноге.

Местные паблики писали, что в ТЦ "Никольский" военный зацепился с мужчиной и началась потасовка. Охрана начала их разнимать, после чего кто-то из них достал пистолет и выстрелил в потолок.

Напомним, в городе Свалява Закарпатской области мужчины в военной форме подрались с гражданским. Повестку мужчине не вручали, причина ссоры была другая.

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