Взорвал гранату, чтобы напугать знакомого: в Киеве будут судить мужчину

Инцидент произошел в сентябре 2023 года. В полиции говорят, что при обыске у подозреваемого, который ранее уже был судим, обнаружили еще одну гранату с запалом.

Правоохранители завершили расследование в отношении мужчины, который в сентябре прошлого года из-за конфликта бросил гранату возле многоэтажки. Теперь дело будет рассматривать суд, за содеянное ему грозит до 7 лет заключения. Об этом сообщают в пресс-службе полиции.

Правоохранители рассказывают, что подозреваемый бросил гранату в Днепровском районе Киева. Возле одного из домов на ул. Вифлеемская жители услышали громкий взрыв и сообщили об этом в полицию.

Фото: Нацполиция

В результате взрыва никто не пострадал, впрочем был поврежден автомобиль "Вольво", который стоял недалеко от места инцидента.

Правоохранители разыскали подозреваемого, им оказался 35-летний уроженец Луганщины. Отмечается, что ранее мужчина уже был неоднократно судим за хулиганство и преступления против собственности.

Выяснилось, что в доме, возле которого подозреваемый бросил гранату, проживает знакомый, с которым он давно конфликтует. Таким образом он хотел его напугать. Во время проверки правоохранители обнаружили у мужчины еще одну гранату "Ф-1" с запалом.

Ему сообщили о подозрении в хулиганстве с применением огнестрельного оружия или другого предмета, и в незаконном обращении с боеприпасами. За содеянное его могут посадить на срок до 7 лет.

Напомним, весной прошлого года в Киеве задержали мужчину, который из-за ревности бросил гранату в свою знакомую, когда та шла с другим мужчиной. После содеянного злоумышленник скрылся, а пострадавших с повреждениями доставили в больницу.

Также недавно российские медиа сообщали, что в Краснодарском крае РФ злоумышленник бросил гранату в трех человек на фоне конфликта. Все пострадавшие были госпитализированы.