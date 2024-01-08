Снег и морозы до -23 градусов: синоптики озвучили прогноз погоды на 8-10 января (карта)

В начале недели на всей территории Украины ожидается снег, в некоторых областях возможны сильные осадки. На севере страны прогнозируют похолодание до -23 градусов.

На территории Украины 8-10 января возможны снегопады, гололед и морозы до -23 градусов. Об этом говорится на официальном сайте Украинского гидрометеорологического центра.

Сообщается, что в понедельник, 8 января, в большинстве областей Украины температура воздуха составит от -13 до -6 градусов. На юге возможна плюсовая температура и мокрый снег.

По всей стране пройдет снег, в некоторых областях сильные осадки. Синоптики предупреждают о гололеде на дорогах.

Погода в Украине 8 января Фото: Укргидрометцентр

Во вторник, 9 января, синоптики прогнозируют морозы в южных регионах. На севере Украины также ожидается похолодание. В Черниговской области ночью возможны морозы до -22 градусов, а в Сумской – до -23 градусов. На юго-востоке Украины в этот день возможны осадки.

Погода в Украине 9 января Фото: Укргидрометцентр

В среду, 10 января, по данным синоптиков, морозы немного спадут. Самые низкие температуры ожидаются в Луганской и Донецкой областях – от -16 до -13 градусов в ночное время. Днем температура воздуха по всей Украине составит от -5 до + 3 градусов. Синоптики ожидают осадки на северо-востоке страны.

Погода в Украине 10 января Фото: Укргидрометцентр

Напомним, Министерство восстановления Украины предупредило о сложных погодных условиях с 7 по 9 января. Во всех регионах синоптики обещают сильные снегопады и усложнение проезда по дорогам из-за гололеда и мокрого снега.

В свою очередь директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко 7 января отметил, что морозная погода влияет на энергосистему в Украине, в ближайшее время энергетики могут ввести плановые отключения.