В Украину идут морозы до -27 градусов: прогноз погоды на неделю

В Украине ожидаются снегопады, гололед и сильные морозы. В некоторых регионах температура будет опускаться до -22...-27°C.

В Украине ударят сильные морозы. Об этом говорится в прогнозе погоды на неделю 8-14 января от синоптика и кандидата географических наук Игоря Кибальчича.

Эксперт предупредил, что из-за поступления арктической воздушной массы в Украине заметно снизится температура. Наибольшее похолодание ожидается на востоке, севере и западе.

"Иногда столбик термометра будет опускаться в ночные часы до -20...-25°C (за исключением южных областей). Поэтому следует избегать переохлаждений и одеваться по погоде", — подчеркнул Кибальчич.

Прогноз погоды в Украине на 8 января

В понедельник в Украине кроме северных регионов, Полесья и Закарпатья ожидаются сложные погодные условия — из-за южного циклона. В населенных пунктах пройдет снег или ледяная крупа. В это время в центре и на юге будут преобладать дожди. Местами украинцы столкнутся с метелью и гололедом.

Ветер в центральных, восточных и южных областях составит 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура на западе и севере, а также местами в Черниговской и Сумской областях, понизится до -9...-14°C. В центре и на востоке в течение суток стоит ожидать -8...-13°C, в Харьковской области — до -17°C. На юге прогнозируются -2...+3°C, в Крыму будет теплее всего — до +13°C.

Прогноз погоды в Украине на 9 января

Ночью на вторник на юге и востоке должен пройти снег, местами с дождем. Днем осадков не ожидается, однако местами будет гололед на дорогах. Порывы ветра составят 7-12 м/с.

Ночью температура снизится до -15...-20°C, местами на западе — до -24...-26°C. В то же время на юге ожидается -8...-13°C. Днем по всей Украине прогнозируют -8...-13°C.

Прогноз погоды в Украине на 10 января

В среду на востоке и в Сумской области пройдет небольшой снег, в остальных регионах осадков не ожидается. На дорогах будет гололедица, а порывы ветра составят 5-10 м/с.

Ночью температура опустится до -9...-14°C, местами на востоке и западе — до -17...-22°C. Днем ожидается кратковременное повышение температуры до -2...-7°C, на севере и Закарпатье прогнозируют около 0°C.

Прогноз погоды в Украине на 11 января

В четверг ночью на севере Левобережья и днем в большинстве регионов (кроме южной части и Закарпатья) пройдет небольшой снег. Также местами ожидается метель. Порывы ветра днем составят 7-12 м/с, местами 15-17 м/с.

Температура ночью опустится до -3...-8°C, на востоке и западе местами — до -12...-17°C. Днем стоит ожидать -4...+1°C.

Прогноз погоды в Украине на 12 января

В пятницу прогнозируют небольшой, местами умеренный снег. Порывы ветра составят 7-12 м/с.

Столбик термометра в течение суток, по прогнозу, будет фиксировать -6...-11°C. В то же время в Крыму температура будет выше — около 0°C.

Прогноз погоды в Украине на 13 января

Ночью на субботу в Крыму, Приазовье и восточных регионах пройдет снег. Также он ожидается днем на севере и Полесье. В остальных областях осадков не предвидится.

Порывы ветра днем составят 5-10 м/с. Температура ночью снизится до -16...-21°C, на западе и севере, а также в центре местами — до -22...-27°C. Днем столбики термометров в Украине будут фиксировать -10...-15°C, на западе и юге — -3...-8°C.

Прогноз погоды в Украине на 14 января

В воскресенье на западе и севере, а также в центральных областях пройдет снег. Местами ожидается метель. В остальных регионах — без осадков.

Порывы ветра составят 7-12 м/с. Температура ночью опустится до -8...-13°C, на востоке — до -15...-21°C. Днем прогнозируют -3...-8°C, в южных регионах и Крыму — около 0°C.

Напомним, в Министерстве восстановления Украины предупреждали о сильных снегопадах и гололеде на дорогах. Из-за этого движение могут ограничить или перекрыть, водителей призывают воздержаться от поездок на большое расстояние.

В ГСЧС поделились лайфхаками, которые помогут не замерзнуть в сильные морозы. В частности, спасатели не советуют выходить на холод, не поев перед этим. Также не рекомендуется наносить кремы менее чем за час до выхода.