Соловий будет судиться с российской фигуристкой Навкой из-за кражи песни "Тримай" (фото, видео)

Кристина Соловий заявила, что будет отстаивать в суде свои авторские права, которые нарушила российская фигуристка.

Украинская певица Кристина Соловий намерена привлечь к ответственности жену спикера президента РФ Дмитрия Пескова — Татьяну Навку за нарушение авторских прав. Об этом певица сообщила в соцсети 10 января.

Так, поклонники Соловий обнаружили, что фигуристка Татьяна Навка поставила к новому году ледовое шоу "Вечера на хуторе" и в одном из номеров использовала композицию украинской певицы "Тримай", которую еще и перевели на русский язык.

"Это — не первая кража моих произведений р*шистами. И речь идет не о краже одной песни "Тримай". Речь идет об апроприации (присвоении) культурного наследия украинцев. Я осознаю, что осудить виновных будет нелегко. Обращаюсь ко всем украинцам, в том числе и за рубежом, помочь мне с поиском и установлением причастных юридических лиц этого "шоу", — написала Соловий.

Она добавила, что украинская песня — это оружие, и сейчас это тот случай, когда украинцы должны объединяться, чтобы защищать свое.

Следует отметить, что на своей странице в Инстаграм Татьяна Навка 2 недели назад разместила публикацию с фрагментами видео со своего ледового шоу "Вечера на хуторе". На одном из видео фигуристка танцует под песню Соловей "Тримай".

"Самые яркие кадры с премьеры шоу "Вечера на хуторе". В жизни все еще красивее, чем на этих видео. Вы должны увидеть это шоу собственными глазами", — написала она.

Комментарии недовольных украинцев о краже авторских прав под публикацией периодически исчезают.

Напомним, что 20 октября 2023 года Сергей Жадан и Кристина Соловий представили клип на песню-манифест любви к миру, съемки которого проходили во Львове.

Ранее 30-летняя Кристина Соловий раскритиковала артисток, которые не выступают на передовой. Она заявила, что предназначение артистов во время войны — оказывать поддержку и вдохновлять военных.