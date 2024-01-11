В Черкасской области шестеро рыбаков дрейфовали на льдине, которая откололась от берега, — ГСЧС

В ГСЧС позвонил один из рыбаков и сообщил, что они нуждаются в помощи.

В Черкасском районе группа рыбаков оказалась на льдине, которую отнесло от берега. Мужчин спасали сотрудники ГСЧС. Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС в Черкасской области.

Отмечается, что инцидент произошел 11 января в селе Лозивок, Будищенской территориальной общины.

"В Службу спасения позвонил один из мужчин и сообщил, что шесть человек на пруду отрезаны водой от берега", — говорится в сообщении.

Для помощи на место происшествия были направлены водолазы Аварийно-спасательного отряда спецназначения. Они доставили рыбаков на берег.

В медпомощи никто из них не нуждался.

В ГСЧС отметили, что выходить на лед при неустойчивых температурных показателях — опасно.

Напомним, что в Канаде большая льдина откололась от берега. На ней было 18 человек, которые решили покататься на снегоходах. Людей спасали береговая охрана и один доброволец.

Ранее сообщалось, что НАСА показало огромную льдину естественного происхождения, прямоугольной формы, которая откололась от шельфа Ларсена.