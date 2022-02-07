18 человек на льдине спасли на озере Эри в Канаде (видео)

Их вытаскивали вертолет и катера береговой охраны Канады, и "добрый самаритянин" с аэроглиссером

Большая льдина откололась о ледяного покрова берега на озере Эри. На ней были 18 человек, которые решили покататься на снегоходах. Людей спасали береговая охрана Канады, и один доброволец, сообщает NXST TV.

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Как рассказывают представители местных властей, никто из спасенных не требует медицинской помощи. Лейтенант Дж. Г. Иеремия Шиссель из береговой охраны Канады, сектор Детройт, пояснил, что такой вещи, как безопасный лед, не существует, но люди могут просто не рисковать.

О том, что лед небезопасен, за день до этого предупредила Национальная метеорологическая служба Канады. В предупреждении говорилось, чтобы люди держались подальше ото льда, потому что велик риск его отрыва от берега.

Минимум, что должны предпринять люди, когда отправляются на такие рискованные мероприятия — сообщить кому-нибудь, куда они направляются. Лед Великих озер непредсказуем, условия на его поверхности могут быстро меняться, — говорит Иеремия Шиссель.

Двумя днями ранее, зритель местного телеканала прислал фото большой трещины во льду, которую он заметил, когда направлялся из Кливленда в Детройт.

В январе спасатели в штате Висконсин спасали 27 человек, которые дрейфовали на отколовшейся от берега огромной льдине.

Ранее Фокус сообщал, что первые признаки потепления в Украине начнутся с воскресенья, 6 февраля, и будут продолжаться в течение нескольких дней.

Самый высокий ледник на Земле — Эверест, сейчас он тает высокими темпами, примерно в 80 раз быстрее, чем образовывался.

НАСА показало огромную льдину естественного происхождения, прямоугольной формы, которая откололась от шельфа Ларсена.