18 осіб на крижині врятували на озері Ері в Канаді (відео)

Їх витягували гелікоптер і катери берегової охорони Канади, і "добрий самаритянин" з аероглісером.

Велика крижина відкололася до крижаного покриву берега на озері Ері. На ній було 18 осіб, які вирішили покататися на снігоходах. Людей рятували берегова охорона Канади й один доброволець, повідомляє NXST TV.

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Як розповідають представники місцевої влади, ніхто з врятованих не потребує медичної допомоги. Лейтенант Дж. Г. Єремія Шиссель з берегової охорони Канади, сектор Детройт, пояснив, що такої речі, як безпечний лід, не існує, але люди можуть просто не ризикувати.

Про те, що крига небезпечна, за день до цього попередила Національна метеорологічна служба Канади. У попередженні йшлося, щоб люди трималися подалі від льоду, бо великий ризик його відриву від берега.

Мінімум, який можуть зробити люди, коли вирушають на такі ризиковані заходи — повідомити когось, куди вони прямують. Лід Великих озер непередбачуваний, умови його поверхні можуть швидко змінюватися, — каже Єремія Шиссель.

Двома днями раніше, глядач місцевого телеканалу надіслав фото великої тріщини в льоду, яку він помітив, коли прямував із Клівленда в Детройт.

У січні рятувальники в штаті Вісконсін рятували 27 осіб, які дрейфували на величезній крижині, що відкололася від берега.

Раніше Фокус повідомляв, що перші ознаки потепління в Україні розпочнуться з неділі, 6 лютого, і продовжуватимуться протягом кількох днів.

Найвищий льодовик на Землі — Еверест, зараз він тане високими темпами, приблизно у 80 разів швидше, ніж утворювався.

НАСА показало величезну крижину природного походження, прямокутної форми, яка відкололася від шельфу Ларсена.