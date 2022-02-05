Перша звістка весни. В Україні потеплішає до +6, але зима ще нагадає про себе

Наступний тиждень почнеться із плюсових показників температури, проте потепління буде недовгим.

У неділю, 6 лютого, в Україну прийде потепління, повідомляє Укргідрометцентр.

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За інформацією синоптиків, на Лівобережжі та на заході країни можливий сніг, місцями сніг із дощем, а ось на решті території опади не очікуються. Вітер буде переважно південно-західним, 5-10 метрів за секунду, на заході можливі пориви до 15-20 метрів.

Щодо температури повітря, то протягом дня у неділю відлига охопить усю територію України. Вночі стовпчики термометра коливатимуться від -1 до -5, на сході – до -10 градусів, а вдень потеплішає до 0 +6 градусів. На півдні Одещини температура буде ще вищою – до +6 градусів.

[ + – ] У неділю, 6 лютого, в Україні очікується відлига Фото: Скриншот

Про те, що в Україні потеплішає, каже й відомий синоптик Наталія Діденко. За її словами, у неділю в усіх регіонах країни температура буде від 0 градусів і вище, причому ці показники збережуться на початку наступного тижня. У Києві очікується 0 +2, без опадів, але ідилію зіпсує поривчастий вітер.

[ + – ] Прогноз погоди від Наталії Діденки

Проте вже незабаром на зміну потеплінню прийдуть холоди. Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповіла завідувачка відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова. За її словами, більшість регіонів країни ще встигнуть відчути на собі звичну зимову погоду.

Метеорологи прогнозують, що після 14 лютого температура повітря піде у певний мінус, а також очікуються опади у вигляді снігу. З 25 лютого погода знову почне змінюватись, і з цього дня стовпчики термометрів поступово поповзуть угору.

Нагадаємо, харківський бабак Тимко дав знати, коли настане весна і якою вона буде. Його прогноз багатьох трохи розчарував. А в США цього року скасували День бабака, оскільки головний пухнастий прогнозист Міллтаун Мел помер, а заміну йому знайти не встигли.