Первая весточка весны. В Украине потеплеет до +6, но зима еще напомнит о себе

Следующая неделя начнется с плюсовых показателей температуры, однако потепление будет недолгим.

В воскресенье, 6 февраля, в Украину придет потепление, сообщает "Укргидрометцентр".

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По информации синоптиков, на Левобережье и на западе страны возможен снег, местами снег с дождем, а вот на остальной территории осадки не ожидаются. Ветер будет в основном юго-западным, 5-10 метров в секунду, на западе возможны порывы до 15-20 метров.

Что касается температуры воздуха, то в течении дня в воскресенье оттепель охватит всю территорию Украины. Ночью столбики термометра будут колебаться от -1 до -5, на востоке – до -10 градусов, а днем потеплеет до 0 +6 градусов. На юге Одесской области температура будет еще выше – до +6 градусов.

[ + – ] В воскресенье, 6 февраля, в Украине ожидается оттепель Фото: Скриншот

О том, что в Украине потеплеет, говорит и известный синоптик Наталия Диденко. По ее словам, в воскресенье во всех регионах страны температура будет от 0 градусов и выше, причем эти показатели сохранятся и в начале следующей недели. В Киеве ожидается 0 +2, без осадков, но идиллию испортит порывистый ветер.

[ + – ] Прогноз погоды от Наталии Диденко

Однако уже вскоре на смену потеплению придут холода. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова. По ее словам, большинство регионов страны успеют еще почувствовать на себе привычную зимнюю погоду.

Метеорологи прогнозируют, что после 14 февраля температура воздуха уйдет в уверенный минус, а также ожидаются осадки в виде снега. С 25 февраля погода снова начнет меняться, и с этого дня столбики термометров постепенно поползут вверх.

Напомним, харьковский сурок Тимка дал знать, когда наступит весна и какой она будет. Его прогноз многих немного разочаровал. А в США в этом году отменили День сурка, поскольку главный пушистый прогнозист Миллтаун Мэл умер, а замену ему найти не успели.