Киевские "Золотые ворота" украсили сувенирную коллекционную евробанкноту (фото)

По информации специалистов Национального заповедника "София Киевская", нынешняя евробанкнота с "Золотыми воротами" вышла вскоре после того, как появилась купюра на тему достижения мира в Украине.

Национальный заповедник "София Киевская" 13 января презентует новые коллекционные купюры "ноль евро" с изображением выдающегося украинского памятника архитектуры XI века — "Золотых ворот". Об этом сообщает собственный аккаунт заповедника в Facebook.

Сейчас, когда Украина интегрируется в Европу и популяризирует в мире свою многовековую историю и культуру, во Франции изготовили такую лимитированную коллекцию евробанкнот номиналом 0 с изображением "Золотых ворот", которые входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ведь именно эти стены в XIII веке стали одним из бастионов на пути монголо-татарского нашествия и тем самым уберегли от него страны Европы.

Как сообщают специалисты, сувенирная банкнота имеет фиолетовый оттенок, она похожа на купюру номиналом 500 евро, а по размеру — на купюру в 20 евро.

Фото: Facebook

Примечательно, что эта евробанкнота вышла вскоре после того, как появилась купюра на тему достижения мира в Украине. Инициатор украинского выпуска Euro Souvenir 0 — компания Nunofia s.r.o., которая является эксклюзивным владельцем лицензии и издателем.

Банкноты "ноль евро" — что известно

Идею выпуска банкноты "ноль евро", выпуск которой начал в 2015 году французский бизнесмен Ричард Файл, поддержал Национальный банк Франции с согласия Европейского центрального банка.

Основная философия проекта, в рамках которой выпущена коллекционная банкнота с киевскими "Золотыми воротами", — поддержка туризма, популяризация важнейших культурных и исторических памятников, а также содействие сохранению и материальному обеспечению европейского культурного наследия.

"Сувенирные купюры вызвали настоящий ажиотаж у коллекционеров, а их цена иногда росла от €1,5 до €900. В 2019 году только за полугодие в мире появилось почти 400 видов таких сувенирных бонов. Учитывая, что выпуск купюр осуществляется ограниченным, пронумерованным и точно каталогизированным тиражом, специалисты предполагают постоянный рост их цены через некоторое время после завершения распродажи", — рассказали специалисты заповедника "София Киевская".

Купюры имеют вид реального евро и изготовлены по той же технологии, которая применяется в настоящих евробанкнотах. Они содержат водяной знак, микропечать, контрпринт, голограмму, элементы защиты от ультрафиолета, имеют сенсорную зону для слабовидящих людей и другие элементы обычных бумажных евро.

Ранее Национальный банк Украины в честь годовщины освобождения Херсона выпустил новую памятную монету "Антоновский мост".

Напомним, что 2 октября 2023 года Нацбанк ввел гибкий обменный курс в Украине. Но ситуацию на валютном рынке продолжает контролировать регулятор путем компенсации структурного дефицита валюты.